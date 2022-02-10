فوائد عظيمة.. هذا ما يحدث للجسم عند تناول الثوم النئ في الصباح على الريق لن تصدق النتيجة

تناول الثوم الطازج قبل أن نقوم بطهي الثوم ‏له العديد من الفوائد بل على العكس عندما يتعرض الثوم إلى درجة حرارة فإنه يفقد العديد من العناصر الغذائية المفيدة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول الثوم الطازج خصوصا أنت تناول الثوم على الريق هناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها كم سنة تحدث أيضا عن الفيتامينات التي يحتوي عليها الثوم ويمكن الحصول عليها من خلال تناول كميات كبيرة من الثوم.

‏الفيتامينات التي يحتوي عليها الثوم

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يحتوي ثم إلى العديد من عناصر بيئة التي يحتاج إليها الجسم الإنسان لذلك عندما نقوم بتناول كميات كبيرة من الثوم فاننا نحصل على الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم وفيما يلي سنتحدث عن بعض من العناصر الغذائية الموجودة في الثوم:

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يحتوي الثوم على كميات كبيرة من فيتامين سي وهو احد الفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم الإنسان.

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‏ يحتوي أيضا على نسبة كبيرة من الحديد.

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‏ يحتوي ثم على المغنيسيوم.

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‏ يتميز الثوم أنه لا يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية كما أنه يحتوي على قدر كبير من البروتين والكربوهيدرات.

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فوائد تناول الثوم

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هناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول الثوم خصوصا إذا كان هذا على الريق وهذه الفوائد هي:

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