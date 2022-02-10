سر مخلل المحلات أعملي مخلل الليمون المعصفر على أصوله بطعم ومذاق لذيذ زي الجاهز

الليمون المعصفر من المقبلات التي يحبها الكثير، كما أنه من أهم أنواع المخللات والذي لا غنى عنه في المائدة في جميع الوجبات خاصةً في الإفطار مع طبق الفول المدمس، فهو يتميز بطعمه الشهي وأنه يساعد على فتح الشهية، وتبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل الليمون المعصفر في المنزل مثل المطاعم، فنقدم لك أسهل طريقة لعمل الليمون المعصفر ولن يستغرق وقت طويل لتحضيره.

طريقة عمل الليمون المعصفر

يمكنكِ تحضير الليمون المعصفر في البيت بكل سهولة والطعم رائع، فقط اتبع الخطوات الآتية: –

المقادير المطلوبة:

1 كيلو من الليمون ذات الحجم الكبير الطازج.

¼ كيلو من الفلفل الأخضر الحار2.

5 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من حبة البركة.

2 ملعقة صغيرة عصفر.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

طريقة التحضير

قومي بغسل حبات الليمون جيدًا بالماء والتخلص من أي أتربة ملتصقة على القشرة، وقومي باختيار حبة الليمون الطازجة والخالية من أي عيوب.

قومي بنقعه لمدة 24 ساعة في الماء قومي بشق الليمون بالسكين بالطول.

قومي بتحضير الحشوة احضري وعاء وقومي بخلط العصفر مع حبة البركة والملح الخشن.

قومي بتحضير الحشوة احضري وعاء وقومي بخلط العصفر مع حبة البركة والملح الخشن. احضري برطمان زجاجي وقومي بحشو الليمون بالحشوة وضعيه داخل البرطمان وغطي الليمون بالماء.

ضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون إلى البرطمان، وقومي بغلق البرطمان بإحكام ثم قومي برجه.

اتركي البرطمان لمدة أربع أيام ثم ضيفي بعد ذلك الفلفل الحار المقطع داخل البرطمان وقومي برج البرطمان مرة أخرى.

اتركيه لمدة شهر حتى يصبح ناضج وجاهز للتقديم.

طريقة عمل الليمون المعصفر مع الشطة

يصبح الليمون ناضجًا تقريبًا بعد مرور عشرة أيام، يمكنكِ تحضيره بالطريقة هذه أيضًا، وهي كالآتي:

المقادير المطلوبة:

2 كيلو من الليمون كبير الحجم.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر الحار.

ربع كيلو من الفلفل الرومي البارد.

نصف كوب من الملح الخشن.

2 ملعقة كبيرة حبة بركة.

2 ملعقة كبيرة من العصفر.

طريقة التحضير