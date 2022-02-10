بكيس واحد فانليا تعلمي طريقة تحضير البسبوسة بطريقة سهلة و طعم رائع تدوب فى الفم

البسبوسة هي من الحلويات الشرقية المنتشرة كثيرا في جميع أنحاء البلاد العربية، كما أنها لذيذة الطعم ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، وهي من الوصفات البسيطة ومكوناتها متوفرة بكثرة في كل منزل، ولا تستهلك وقت كبير في عملها ولا مجهود والكثير من ربات المنزل يقبلون على البحث عن أفضل طريقة لعملها في المنزل، لذلك قررنا في مقالنا هذا أن نوفر لهم الطريقة المضبوطة لصنعها بكل سهولة ويسر.

طريقة تحضير البسبوسة

البسبوسة من الحلويات سريعة التحضير ولا تكلف كثير من الوقت والمجهود؛ حيث أن مكوناتها بسيطة لا تكلف كثير من المال، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ثلاثة أكواب من السميد.

كوب من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل.

نصف كوب كبير من القشدة.

كيس من الفانيليا.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

قدر كافي من اللوز المبشور للتزيين.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير هذه الوصفة اللذيذة، وهذا من خلال اتباع الآتي: