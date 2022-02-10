وصفة الخميرة لعمل اقوى كيراتين طبيعي للشعر المجعد و العادي و مقوي للشعر الناعم

يعتبر الشعر هو زينة المرأة، فدائما ما تبحث المرأة عن الوصفات الطبيعية للشعر، وتقوم بشراء الكريمات الخاصة بالشعر، وتكون مرتفعة السعر، لكن بعض النساء طبيعة شعرها هو الشعر الخشن أو الشعر المموج، فتقوم بالذهاب لمراكز التجميل لعمل الكيراتين، لكن لا حاجة لذلك نقدم لكي سيدتي وصفة الخميرة بديلة الكيراتين، تعطيكي نتيجة فعالة وأقوى من الكيراتين.

وصفة الخميرة لفرد الشعر

تغفل الكثير من النساء عن فوائد وأهمية الخميرة للشعر، فهو تحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات التي يحتاجها الشعر، كما أنها تساهم في علاج مشاكل الشعر، وتعيد بناء الشعر التالف، كما أنها تقوم بفرد الشعر وتنعيمه، وتعطيه الرطوبة واللامعان اللذان تبحثين عنهم.

تقوم أيضا الخميرة بعلاج تساقط الشعر وتقصفه، وتعزز من صحته ونموه، فتقوم بتقوية بصيلات الشعر، وتساهم في علاج التهابات فروة الرأس بسبب القشرة، فتقوم بعلاجها نهائيا، تحسين خصلة الشعر، كما أنها من الوصفات الطبيعية الآمنة على الشعر.

طريقة استخدام الخميرة لفرد الشعر

تساعد هذه الوصفة على التحسين من الشعر الخشن والمجعد وتمنحك شعر ناعم ومفرود.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة التحضير: