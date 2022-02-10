أعملي المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة بصوص البشاميل اللذيذ بطعم أول مرة تاكليه

المكرونة البشاميل من الأكلات الشهية واللذيذة، والتي يتم تحضيرها في المطبخ المصري باستمرار، كما أنها من الأكلات الأكثر شراءً في المطاعم، ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة، فهناك من يفضلها بالفراخ، أو باللحم المفروم، أو بالجبن، والأكثر أقبالًا هي المكرونة البشاميل باللحم، والتي يحبها الأطفال كثيرًا، نقدم لك طريقة عمل المكرونه البشاميل باللحمه بطريقة سهلة وسريعة والطعم أكثر من رائع ولا يقاوم.

طريقة عمل المكرونة البشاميل باللحمة

تقدم الكثير من الشيفات أكثر من طريقة لتحضير المكرونة البشاميل، لكننا نقدم لكِ أفضل وصفة وهي كالآتي:

المقادير المطلوبة:

نصف كيلو من المكرونة الأقلام.

1 حبة من الطماطم.

المقادير المطلوبة للبشاميل:

1 كيلو من اللبن الطازج.

4 ملعقة كبيرة من الطحين.

3 ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

1 ملعقة كبيرة من الزيت.

1 كوب من كريمة الخفق.

1 كوب من كريمة الخفق. 1 ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 مكعب من مرقة الدجاج.

1 عود من القرفة.

1 حبة من البيض.

جبن مورازيلا للتزيين.

المقادير المطلوبة للحشوة

نصف كيلو من اللحم المفروم.

1 حبة من البصل المفروم.

1 ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

1 كوب من الماء الدافئ.

1 ملعقة كبيرة من الصلصة.

طريقة تحضير المكرونة

قومي بإحضار قدر به ماء وارفعيه على النار حتى يغلي وضيفي إليه المكرونة لمدة 4 دقائق حتى تصبح مسلوقة.

قومي بتصفية المكرونة وقومي ببشر حبة من الطماطم على المكرونة.

طريقة تحضير الحشوة:

احضري وعاء متوسط الحجم وارفعيه على النار حتى يسخن ثم ضعي اللحم المفروم لمدة ثلاث دقائق.

ضيفي بعد ذلك البصل المفروم وقلبيه مع اللحم المفروم واتركيه لمدة خمس دقائق.

ضيفي الصلصة وكوب الماء الساخن وقلبي ثم ضيفي الملح والفلفل واتركيها لمدة عشر دقائق حتى تصبح ناضجة.

طريقة تحضير المكرونة البشاميل