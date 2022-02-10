علاج الصلع والصلع الوراثي بطريقتنا المذهلة والصحية وافضل وأضمن من مراكز زراعة الشعر

الصلع من أكثر الأشياء المزعجة التي يعاني منها العديد من الأفراد وخاصة الصلع الوراثي، وتوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة الصلع لدى الرجال ومنها، استخدام أنواع من الشامبو الغير مناسب للشعر ، أضطرابا الهرمونات، الضغوط العصبية، سوء التغدية، العوامل الوراثية، العدوى البكتيرية والفطرية لفروة الرأس، كما تلعب العوامل الوراثية دور رئيسي وكبير في ظهور الصلع لدى الرجال، وهناك بعض من الرجال الذين يلجأن إلى العمليات لزرع الشعر في مناطق الصلع، وتعد عمليات زرع الشعر من اخطر العمليات علي الصحة كما أنها باهظة الثمن والتكلفة، ولكن باستخدام العديد من الوصفات الطبيعية والتي تعمل على نمو وظهور الشعر بطريقة طبيعية وغير مكلفة، ومنها وصفة العرق سوس، وصفة الزيوت الطبيعية، والعصفر، كل هذه الوصفات تساعد في نمو الشعر في وقت قليل للتخلص نهائيا من مشكلة الصلع والصلع الوراثي، والتي نقدمها لك عزيزي من خلال طريقتنا المميزة والصحية لأفضل علاج لمشكلة الصلع.

وصفة العرق سوس الطبيعية ومكوناتها

ونقدم لك عزيزي افضل واقوى وصفة طبيعية لعلاج الصلع والصلع الوراثي بطريقتنا المذهلة والصحية وافضل من مراكز زراعة الشعر، وذلك من خلال عملها في المنزل وذلك لضمان التأكد من سلامة وجودة عملها، وذلك بمكونات طبيعية مثل العرق سوس والماء الدافئ والتي تساعد في القضاء نهائيا على الصلع بصورة طبيعية وصحية، ودائما ما ننصح بعمل وصفتنا المميزة في المنزل وذلك للمحافظة على التباعد الإجتماعي، في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة علي صحة وسلامة أفراد الاسرة، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض الخطيرة علي صحة وسلامة الأفراد.

المكونات

جذور عرق سوس.

ماء دافئ.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع فيه كوب ماء دافئ، ونضيف إليه كمية مناسبة من جذور العرق سوس.

تنقع جذور العرق سوس لمدة نصف ساعة في الماء الدافئ.

نلاحظ وجود قشور تخرج من جذور العرق سوس نأخذها كشامبو ونغسل بها الرأس جيدا.

تكرر هذه العملية مرتين كل يوم صباحا ومساءا.

بعد مرور شهر أو أقل نلاحظ نمو الشعر ومع أستخدام الوصفة السحرية الجبارة نلاحظ أختفاء منطقة الصلع تماما من الرأس.

وصفة الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت البصل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة زيت السمسم.

نصف ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الخردل.

طريقة التحضير