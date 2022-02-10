احلي طريقة عمل كباب الحلة في المنزل باحلي طعم

طريقة عمل الكباب حله، سيدات كثيرات يبحثن عن أسهل الأكلات وأسرعها لتحضيرها بحيث لا تأخذ وقت في التحضير، ومن المعروف عن اللحوم أنها تستغرق وقت طويل في التحضير والسوى وبالرغم من ذلك يمكن تقديم اللحوم بطرق سريعة وسهلة مثل ( كباب الحلة ) الذي يعد من الأكلات السهلة واللذيذة التي لها مذاق شهي ولا تأخذ وقت ومجهود في التحضير، والجدير بالذكر أن كباب الحلة يتم تحضيره بمختلف أنواع اللحوم.

طريقة عمل كباب الحلة المصري

المقادير:

كيلو لحم مقطع.

عدد ٤ حبات بصل مفروم.

عدد ٣ ملاعق خل أبيض صغيرة.

ملعقة ثوم مفروم صغيرة.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات لحمة.

سمنة.

بقدونس مفروم.

خطوات التحضير:

أولاً نغسل اللحمة المقطعة جيداً ونضعها جانباً.

ثم نضع السمن في مقلاة على النار ليسخن ونضع به قطع اللحم ونقلبهم جيداً لتأخذ لون.

بعد ذلك نضيف: البصل، الثوم، الخل ونقلبهم جيداً.

ثم نتبل اللحم باستخدام: الملح، الفلفل الأسود، البهارات، ونقلبهم ثانيةً.

نترك الوعاء على نار هادئة لمدة ساعة حتى ينضج اللحم.

يجب تفقد اللحم من حين لآخر ونضيف له الماء عندما يحتاج ذلك.

نحضر أطباق التقديم ونزينها بالبقدونس المفروم ونضع فيها قطع اللحم.

في النهاية يقدم كباب الحلة مع الأرز الأبيض.

كباب الحلة باللحمة الضاني

كيلو لحم ضاني.

بصلتان كبيرتان.

فصان ثوم.

حبة فلفل أخضر.

ملعقة سمنة.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

ملعقة بهارات لحم صغيرة.

ملعقة من الملح صغيرة.

طريقة التحضير: