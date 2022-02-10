طريقة عمل الباتون ساليه المقرمش مثل الجاهز أحلى من المخابز والأفران

هناك العديد من المقبلات و المخبوزات التي نقوم بشرائها من الأفران والمخابز بشكل دائم، ومن أهم تلك المخبوزات هي الباتون سالية حيث يعد من أشهى و ألذ المقبلات التي يتم تداولها سواء في الإفطار أو في العشاء كما أصبح الباتون سالية من أهم المقبلات التي يتم تحضيرها في التجمعات والاحتفالات، لذلك يا سيدتي سنقدم لكم طريقة تحضير الباتون سالية بكل أسرار المخابز والأفران مقرمش و لذيذ.

مقادير عمل الباتون سالية

هذه النوع من المقبلات من المخبوزات الاقتصادية التي تتكون من مكونات بسيطة جدًا و متوفرة، المكونات هي:

نصف كيلو دقيق ما يعادل كوبين ونصف.

كوب الا ربع ماء.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

3 معالق كبار من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الملح.

3 معالق كبار من الزبدة.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

معلقه كبيره من الكمون الحبوب.

حبة البركة.

سمسم محمص.

طريقة تحضير الباتون سالية

هناك العديد من المعجنات الخفيفة و السريعة التي تقدم في المخابز و الأفران و يعشقها الجميع ومن أهم هذه المخبوزات هو الباتون سالية، كما أصبح من أهم المقبلات التي تقدم بين فى المناسبات و الاحتفالات وهذا بسبب طعمه المميز، وسنقدم لكم أسهل طريقة لعمل الباتون سالية من المنزل بخطوات بسيطة وهي:

يمكننا تحضير الباتون سالية في العجان أو باليد فهي لا تحتاج خطوات كثيرة.

قومي بوضع الدقيق والزيت و الزبدة و الخميرة والملح والسكر و الكمون ونخلط هذه المكونات جيدًا حتى يمتزجا نقوم بفركها لكي يكون الدقيق حبات الرمل.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيضة و نخلطها جيدا في الدقيق حتى يختفي أثر البيضة فى الدقيق.

نقوم بإضافة القليل من الماء الدافئ على العجين ونقلبه.

نضيف الماء الدافئ بالتدريج حتى يصبح قوام العجينة ناعم.

بعد ذلك نقوم بعجن عجينة الباتون سالية لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يصبح قوام العجينة ناعم وطري.

نغطي العجينة ثم نقوم بتركها ترتاح لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.

نقوم بأخذ قطعة من العجينة ونبدأ نفردها على سطح الرخامة حتى تصبح كاصبع القلم على شكل رول رفيع.

ثم نقوم بتقطيع الاطراف الزائد من العجينة.

بعد ذلك نقوم برش القليل من حبات البركة او السمسم ونقوم بلف الباتون سالية ستلاحظين على الفور ان السمسم وحبة البركة التصق على العجينة.

نأتي بصينية مدهونة بالقليل من الزيت ونبدأ برص أصابع الباتون سالية.

نسخن الفرن مسبقاً ثم نضع صينية الباتون سالية في الفرن على درجة حرارة 200 على الشبكة حتى يأخذ اللون الذهبي.

نخرج الباتون سالية من الفرن و نتركه في الهواء حتى يتماسك ويصبح مقرمش.

نحتفظ به في علبة محكمة الغلق في مكان بعيد عن الرطوبة.

تعليمات لنجاح الباتون سالية

لكى تحصلين على باتون سالية مقرمش و مظبوط مثل الأفران، لابد من مراعاة هذه الأشياء التالية: