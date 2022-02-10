“النتيجة ممتازة” أكثر من طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين بسرعة بدون تعب بدلاً من الطرق التقليدية

يعتبر ازالة شعر العانة من أكثر الأشياء التي تعاني منها المرأه، لذلك هناك عدة طرق مختلفة تساعد السيدات والفتيات على التخلص من شعر العانة بكل سهولة، فهناك عدد من السيدات يرغبون في إزالة شعر العانة عن طريق الشمع، أو الكريمات، أو شفرات الحلاقة، ولكن كل هذه الطرق تسبب بعض الالتهابات والاحمرار وظهور الحبوب، لذا سوف نقدم لكم طريقة ازالة شعر العانة بالفازلين.

أكثر من طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين

المكونات

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من الكركم.

٢ ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

ربع كوب من الحليب السائل.

طريقة التحضير

أحضري طبق صغير وضعي به جميع المكونات السابقة، ثم أخلطي جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة وطريه.

ثم بعد ذلك قومي بفرد العجينه على منطقة العانة، وتترك لمدة ١٥ دقيقة حتى تجف تمامًا.

بعد ذلك قومي بإزالة وصفة الفازلين بعكس اتجاه الشعر، ثم قومي بغسل المنطقة بالماء الفاتر جيدًا.

مع الوقت سوف تلاحظين الفرق في ضعف بصيلات الشعر وعدم النمو مرة أخرى.

تكرر هذه الوصفة حسب الحاجة لذلك.

وصفة الفازلين والملح للتخلص من شعر العانة وتبييضها

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من الفازلين.

٢ ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة التحضير

أحضري طبق صغير وضعي به المكونان وقلبي حتى يتجانسا.

ثم بعد ذلك قومي بتنظيف منطقة العانة جيدًا ثم افردي الوصفة وتترك حتى تجف لمده ١٠دقائق.

بعد ذلك قومي بفرق الوصفة ثم ستلاحظين سقوط الشعر بكل سهولة مع تبييض وتفتيح المنطقة بشكل ملحوظ.

تكرر هذه الوصفة عند الحاجة لذلك.

وصفة الفازلين ونبات السعد المطحون للتخلص من شعر العانة وتبييضها

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من الفازلين.

٢ ملعقة كبيرة من نبات السعد المطحون.

طريقة التحضير