تعتبر وصفة كوكيز بالإنجليزية من أفضل الوصفات التي يفضلها الكثيرين من الأشخاص نظرًا لمذاقها الشهي، فالكوكيز معروف بشكل كبير في الولايات المتحدة لأنه يُصنع من الطحين الفاخر ويتم إضافة أفضل أنواع الشوكولاته لكي تضفي عليه المذاق المختلف، ولكن بعض الأمهات يرغبن في التعرف على طريقته بالتفصيل رغبةً في تحضيره في البيت.

وصفة كوكيز بالإنجليزية

يُمكنك عمل الكوكيز في البيت فهو يتسم بالمذاق الشهي، ولكي تتمكن من عمل الكوكيز لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

مكونات كوكيز بالإنجليزية

كمية مناسبة من الدقيق المنخول.

كوبان فقط من رقائق الشوكولاتة.

كوب فقط من الزبدة.

السكر على حسب رغبتك.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

بيضتان فقط.

ملعقة من بيكنج بودر.

ملعقة صودا الخبز.

ربع ملعقة من الملح.

طريقة تحضير وعمل كوكيز

نُشعل أولاً الفرن على درجة حرارة متوسطة.

نبدأ أولاً بخفق الزبدة مع السكر في وعاء عميق.

نضيق بعد ذلك البيض ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نضيف البيكنج بودر، والملح، وباقي المكونات ونستمر في الخلط.

نستمر في خلط المزيج ونستمر في المزج حتى تتجانس معًا.

نبدأ بعد ذلك بتقسيم العجينة التي تم عجنها بواسطة المكونات السابقة.

نقسم العجينة إلى كرات الكوكيز ونضيف رقائق الشوكولاته.

ندخل الكوكيز في الفرن ويترك حتى ينضج.

نخرج الكوكيز من الفرن ونتركها جانبه حتى يبرد.

نُقدم الكوكيز بألف هنا بجانب أي مشروب أو بمفردها على حسب رغبتك.

أسرار نجاح الكوكيز

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها في حالة رغبتك في الحصول على كوكيز ناجح، لذا اتبع بعض النصائح التالية:

ضرورة اختيار نوع الطحين ويكون جيد لضمان الحصول على كوكيز شهي.

ينبغي عليك اتباع المقادير والطريقة بشكل جيد.

يشترط إذابة الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

يلزم عدم إخراج الكوكيز ألا بعد أن تبرد حتى لا تتفتت.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان وصفة الكوكيز وأوضحناها لكم وذكرنا أيضًا النصائح التي لابد من اتباعها لكي تحصل على مذاق شهي ومتميز في اسرع وقت مُمكن.