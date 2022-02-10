طريقة تحضير سلطة سيزر كيتو ألذ طبق في الحمية الغذائية

يعد طبق سلطة سيزر كيتو من أشهى الأطباق التي يمكنك تناولها إن كنت تتبع حمية الكيتو للمساعدة على إنقاص الوزن بشكل صحي وبدون حرمان فهذا الطبق يحتوي على جميع العناصر الغذائية ووخالي من أي مواد قد تفسد نظامك الغذائي ،تابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وخطوات تحضير السلطة.

سلطة سيزر كيتو

يعتمد نظام الكيتو على الامتناع عن الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون النافعة المشبعة وتعد تلك السلطة هي الوجبة المتكاملة الأمثل لهذا الدايت

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

أربع أكواب من أوراق خس الطازجة المفرمة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الجبنة البارميزان المبشورة ناعم.

مقادير الدجاج

صدر دجاجة متوسط الحجم.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم ويمكن إضافة المزيد حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

مقادير الصوص:

ملعقة كبيرة من المايونيز.

نصف كوب من الجبن الكريمي.

رشة من الملح حسب الحاجة.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

فص كبير من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من الجبنة البارميزان المبشورة ناعم.

ملعقة صغيرة من أوراق الأوريجانو.

خطوات تحضير سلطة سيزر كيتو: