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عمر شويل - جدة وصفة هندية للقضاء على الشعر الابيض نهائيا - ثقفني
القضاء على الشعر الابيض، تعتبر الوصفات الهندية هي من افضل الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها حيث يتميز الهنود بشعرهم، كم ان الحنة الطبيعة هي أحدى أفضل الوصفات العربية لصبغ الشعر وعلاج الكثير من المشكلات الموجودة بفروة الشعر وبأطرافه، وتعدد طرق واستخدامات الحنة الطبيعة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل وصفات الحنة والطريقة الصحيحة لاستخدامها في صبغ الشغر باحتراف.
وصفة هندية للقضاء على الشعر الابيض نهائيا
المكونات
مكونات وصفة صبغ الشعر بالحنة طبيعة بسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، فكل ما ستحتاجينه هو:
- ملعقة شاي كبيرة
- ملعقة بن كبيرة
- 3 ملاعق كبيرة حنة بلدي
- كوب زبادي
- زيت زيتون
- فازلين طبي
طريقة التحضير
في البداية قومي بتحضير وصفة الحناء الطبيعة من خلال إتباع الخطوات التالية:
- توضع ملعقة كبيرة من الشاي، ويضاف إليها ملعقة من البن، ثم قومي بإضافة كوب من الماء، قلبي المكونات جيداً حتى تمتزج.
- ضعى المكونات السابقة على النار، واتركيها حتى تغلي.
- قومي بإحضار وعاء عميق، وإضافة 3 ملاعق من الحنة البلدي، ثم قومي بتصفية الخليط السابق بعد أن يبرد قليلاً، وأضافته إلى الحناء.
- قلبي الحناء جيداً، ثم قومي بتغطية الوعاء، واتركيها لفترة لا تقل عن 4 ساعات حتى تختمر.
- بعد ذلك قومي بإضافة كوب من الزبادي، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وقلبيهم جيداً مع الحنة.
- بعد الانتهاء من إعداد وصفة الحنة الطبيعية لصبغ الشعر، قومي بتطبيقها على شعرك باتباع الخطوات التالية:
- قومي بوضع الفازلين على الجبهة وحول الشعر، حتى لا تصبغ الحنة لون البشرة.
- ثم قومي بتقسيم الشعر إلى 4 أقسام، بعدها قومي بوضع الحناء على الشعر من الجذور للأطراف، أو على الأماكن التي تريدي صبغها فقط.
- أستكملى باقي أجزاء شعرك بنفس الطريقة، ثم قومي برفع الشعر إلى أعلى، وغطيه بغطاء بلاستيكي.
- اتركي الحنة على الشعر لمدة ساعتين على الأقل.
- قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو لعدة مرات للتخلص من الحناء تماماً.
- ويفضل أن تقومي بوضع حمام كريم على أطراف الشعر بعد الانتهاء من غسله، حتى لا يجف ويبقى ناعماً.
- يفضل الاستمرار على تطبيق تلك الوصفة على فترات متقاربه، حيث ستساعدك في الحصول على شعر لامع وصحى.
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