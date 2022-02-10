أسهل طريقة لعمل بسكوت الشاي الخفيف واللذيذ بمكونات بسيطه موجوده فى كل بيت

من أكثر الأشياء التي نقوم بتناولها كمقبلات بجانب كوب من الشاي هي البسكويت لذلك نقوم بشرائه جاهز من السوبرماركت و الأفران بشكل دائم ولكنه أصبح مكلف الثمن كثيراً على الآباء والأمهات لأنهم يتناولون منها بكثرة في الصباح و المساء، لذلك سنقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة وسريعة لعمل أخف وأحلى بسكويت من المنزل بمكونات اقتصادية ومتواجدة كافة المنازل، تأكدي بعد الآن لن تقومي بشراء البسكويت من الخارج ستحضرينه بيدك من المنزل.

مكونات البسكويت

هناك العديد من انواع البسكويت التي نقوم بتحضيرها و لكن هناك البعض منها المكلف والذي يحتاج خطوات كثيرة في تحضيرها، ولكننا اليوم سنقدم لكم اسهل وأسرع بسكويت ومكوناتها وهي:

2 كوب ونصف دقيق منخول (٤٥٠جرام).

كوب من الزيت النباتي (٢٠٠جرام).

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع من السكر البودرة (125 جرام).

باكيت من الفانيليا.

رشة من الملح .

نصف معلقة من البيكنج بودر

معلقه من القرفه.

ربع كوب من البرتقال.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

طريقة تحضير البسكويت

سنقدم لكم اسهل وأسرع طريقة لتحضير البسكويت وهي: