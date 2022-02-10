أفضل مكون سحري ضعيه على الكيك في المنزل سيجعله هش وطري جداً وناجح في تسويته

يوجد مكون سحري ضعيه على الكيك سيجعله هش جدا ولا يمكن الاستغناء عنه حيث تكون الكيكة بمثابة أكثر الحلويات التي تقوم ربات المنازل بعملها بشكل دائم في المنزل وذلك لأنها مغذية جدا ولذيذة يعشقها كل من الكبار والصغار لذلك استطعنا أن نجد لكم مكون سحري يجعلها هشة أكثر سوف نتعرف عليه وعلى طريق عملها من خلال هذا المقال.

مكون سحري ضعيه على الكيك سيجعله هش

تبحث ربات المنازل دائما على عمل الكيك بطريقة هشة جدا وذلك حتى تصبح لذيذة ومنتفخة وإليكم المكون السحري الذي يمكن أن نضعه على الكيك ليجعلها هشة أكثر وهو الخل حيث يجعل الكيكة هشة جدا وسوف نوضح مكونات عملها بالخل من خلال المكونات التالية:-

٦ بيضات.

فانيليا.

بيكنج بودر.

كوب ونصف سكر.

٢ ملعقة خل كبيرة.

٣كوب دقيق.

كوب لبن.

طريقة تحضير الكيكة الهشة

بعد أن تعرفنا على مكون سحري ضعيه على الكيك سيجعله هش من خلال المكونات السابقة سوف نتعرف على طريقة تحضير الكيك الهش بخطوات بسيطة وسريعة من خلال النقاط التالية