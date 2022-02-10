نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مكون سحري ضعيه على الكيك في المنزل سيجعله هش وطري جداً وناجح في تسويته في المقال التالي
يوجد مكون سحري ضعيه على الكيك سيجعله هش جدا ولا يمكن الاستغناء عنه حيث تكون الكيكة بمثابة أكثر الحلويات التي تقوم ربات المنازل بعملها بشكل دائم في المنزل وذلك لأنها مغذية جدا ولذيذة يعشقها كل من الكبار والصغار لذلك استطعنا أن نجد لكم مكون سحري يجعلها هشة أكثر سوف نتعرف عليه وعلى طريق عملها من خلال هذا المقال.
مكون سحري ضعيه على الكيك سيجعله هش
تبحث ربات المنازل دائما على عمل الكيك بطريقة هشة جدا وذلك حتى تصبح لذيذة ومنتفخة وإليكم المكون السحري الذي يمكن أن نضعه على الكيك ليجعلها هشة أكثر وهو الخل حيث يجعل الكيكة هشة جدا وسوف نوضح مكونات عملها بالخل من خلال المكونات التالية:-
- ٦ بيضات.
- فانيليا.
- بيكنج بودر.
- كوب ونصف سكر.
- ٢ ملعقة خل كبيرة.
- ٣كوب دقيق.
- كوب لبن.
طريقة تحضير الكيكة الهشة
بعد أن تعرفنا على مكون سحري ضعيه على الكيك سيجعله هش من خلال المكونات السابقة سوف نتعرف على طريقة تحضير الكيك الهش بخطوات بسيطة وسريعة من خلال النقاط التالية
- نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع السكر والزيت ونخفقهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتى يعطي قوام كريمي.
- بعد ذلك نضع البيض مع الفانيليا ونستمر في الخفق القوي.
- نضع اللبن بعد ذلك ونستمر في ضربهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.
- ونضع الخل مع الخفق وهو العنصر الأساسي لجعل الكيكة هشة.
- في وعاء أخر نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر جيدا.
- نضع الدقيق بالتدريج على المكونات السائلة.
- نشغل المضرب الكهربائي مرة أخرى ونقوم بخفق جميع المكونات.
- نحضر ورق الزبدة ونضعه في صنية صغيرة الحجم.
- نقوم بوضع الخليط في الصنية .
- توضع الصنية في الفرن ويجب أن تكون ساخنة على درجة حرارة ١٨٠درجة.
- نتركها في الفرن لمدة نصف ساعة دون أن نفتح عليها الفرن ثم بعد ذلك نفتح الفرن ونختبرها بواسطة سكينة.
- عند التأكد من سواها نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.
- يمكن أن نزين سطحها بجوز الهند أو الكريمة ويمكن أن نتركها بدون تزيين ويتم تقطيعها وتقديمها في أطباق مسطحة وبالهناء والشفاء ويتم تناولها في وجبات الفطار مع الشاي.
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