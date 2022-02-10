كرات بيتزا بعجينة قطنية هشة بحشوات لذيذة وصفة بعجينة مثالية ناجحة

كرات بيتزا بعجينة قطنية بحشوات لذيذة وصفة بعجينة مثالية ناجحة، البيتزا من المأكولات التي يحبها الكثير وخاصة الصغار ولكننا اليوم لن تقدم وصفة بيتزا معتاد عليها لكننا جهزنا وصفة بعجينة مثالية قطنية لعمل كرات بيتزا محشوة مع صلصة بيتزا واصنعيها لأسرتك واستمتعي بها وبعمل طريقة جديدة للبيتزا، وسنعطيك وصفة جديدة بعجينة طرية متماسكة أسهل أنواع العجينة، ستغيري معنا طريقة معتادة لعمل بيتزا وفاجئي أسرتك وضيوفك بفكرة رائعة مميزة لعمل كرات بيتزا بعجينة قطنية.

تحضير كرات بيتزا بعجينة قطنية ناجحة

نحتاج إلى 3 أكواب من الدقيق. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ربع كوب من لبن زبادي. ملعقة كبيرة من الخميرة فورية. ملعقة كبيرة من الزيت. عدد 2 كوب من الماء الدافئ. ملعقة كبيرة من لبن بودرة. ملعقة صغيرة من السكر

مكونات صوص بيتزا صلصة

ربع كوب من عصير طماطم. عدد 4 ملاعق كبيرة كاتشب. عدد 2 ملعقة كبيرة من زعتر جاف. ملعقة صغيرة من حبة البركة. عدد 2 ملعقة صغيرة بهارات. ملعقة صغيرة بابريكا حارة. عدد 2 ملعقة صغيرة من ثوم بودر. ملح وفلفل أسود.

مكونات حشو بيتزا كرات

كوب من طماطم مقطعة لقطع صغيرة. كوب من فلفل ألوان. نصف كوب من بصل مقطع. نصف كوب من نقانق مقطعة. نصف كوب من زيت ز مقطع. كوب من جبن موتزاريلا. كوب من جبن شيدر. لدهن كرات بيضة مع حليب مع نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

خطوات تحضير كرات بيتزا بعجينة قطنية سهلة

في وعاء ويضاف كل مكونات الجافة من دقيق وباقي مكونات العجينة الجافة مع الخميرة ثم تقلب كافة مكونات الجافة معا.

ثم يضاف عليها كل من زيت مع زبادي والماء الدافئ وتعجن جيدا باليد حتى تلم كل عجين مع بعضها البعض وتكون عجينة طرية ملساء.

انزلي العجين من وعاء على طاولة نظيفة مرشوش بالدقيق واعجنيها مرة أخرى جيدا لمدة 4 دقائق، ثم ضعيها في وعاء عميق وغطي العجينة بغطاء من بلاستيك وضعيها في مكان دافئ لمدة ساعة لتختمر.

ثم اخرجي العجينة واصنعي كرات بحجم متوسط منها واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق أخرى حتى يتضاعف حجم الكرات الصغير.

اخلطي مكونات صلصة البيتزا جيدا في طبق واتركيها جانبا، خذي كل مرة من عجينة وافرديها على شكل دوائر واضغطي عليها من منتصف وارفعي الحواف.

ضعي في منتصف ملعقة من صلصة البيتزا مع ملعقة. من خضار مع ملعقة من نقانق مع ملعقة كبيرة من جبن موتزاريلا مع جبن شيدر.

ثم لمي حواف العجينة حتى تغلق، قومي بعمل كل كرات العجينة بنفس الطريقة السابقة ماى تنتهي من كل كمية العجينة.

ثم إدهني صينية قصيرة الحواف بالزيت ورشي عليها طبقة من دقيق السميد، ورصي عليها كرات بيتزا محشوة والجزء الذي تم إغلاق منه الكرات يكون من أسفل.

احرصي على أن تبعد كل كرة عن الأخرى بمسافة 2 سم، حتى لا تلتصق مع الأخرى، يسخن الفرن على درجة حرارة عالية، ثم يدهن كرات بيتزا بخليط البيض مع حليب والفانيليا.

تدخل الصينية الفرن الساخن لمدة ربع ساعة حتى تختمر، على حرارة عالية وتتحمر من أسفل ثم تحمر من أعلى تأخذ لون ذهبي وتخرج وتقدم كرات بيتزا.

كرات بيتزا باللحم وصفات بيتزا مطبخ الإيطالي

بيتزا كرات اللحم تعد من أشهى وصفات عمل بيتزا من داخل المطبخ الإيطالي والتي تناسب كل أفراد الأسرة طعمها رائع لا يقاوم ويكثر الطلب عليه في محلات والمطاعم حيث أن شكل بيتزا كرات اللحم عند رؤيتها يزيد الرغبة في تناولها لذا ستقدمها لكم بالتفصيل.

مقادير مكونات كرات بيتزا