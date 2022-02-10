أفضل طرق إزالة الشعر بدون ألم والتخلص منه نهائياً ومنع نموه مجدداً

أفضل طرق إزالة الشعر بدون ألم والتخلص منه نهائياً ومنه نموه مجدداً، ينمو الشعر على الوجه مثل أي جزء من الجلد في جسم الإنسان، لكن بعض الناس وخاصة النساء غالباً ما يرغبون في التخلص منه، لأنهم لا يرغبون فيه وغالبًا ما يكون مشكلة تجميلية، ويكون النمو دائما في شعر الشفة العليا والذقن، وإذا كان النمو مفرطًا يكون بسبب هرمونات أو وراثية أو بسبب تناول بعض الأدوية مثل الستيرويدات أو الكورتيزون، أو يمكن أن يسبب نمو الشعر متلازمة تكيس المبايض وهناك طرق عديدة لإزالته، وسنناقش في هذا المقال كيفية التخلص من شعر الوجه.

طرق فعالة لإزالة شعر الوجه وعدم ظهوره بشكل نهائي



كثير من السيدات يريدون معرفة كيفية إزالة شعر الوجه، وفي الحقيقة هناك طرق عديدة بعضها يزيله من جذوره

والبعض الآخر يزيل الشعر الظاهر،

وفيما يلي سنتحدث عن الطريقة أو كيفية إزالة الشعر :

تعتبر الحلاقة من أسرع الطرق وأسهلها، ولكن يجب القيام بها بشكل يومي،ويتم ذلك باستخدام ماكينة حلاقة أو ماكينة حلاقة كهربائية،

وكلاهما مزود بأسنان تقص نمو الشعر على سطح الجلد، لكن من عيوبه أنه مؤقت، ويعود الشعر بسرعة.

نتف الشعر بالملقط وهي طريقة جيدة وغير مكلفة للتخلص من شعر الوجه،ويتم ذلك عن طريق سحب أو تجريد الشعر من جذوره باستخدام ملقط خاص،

وعادة ما يستمر تأثير الملقط لفترة أطول من الحلاقة أي حتى 2 أو 3 أسابيع.

يمكن التخلص منه باستخدام أدوات إزالة كهربائيه يمكن أن يعطي هذا الإجراء نتائج تصل إلى أربعة أسابيع،

وتعمل أدوات إزالة الشعر مثل الملقط باستثناء أن هذه الأداة تعمل عن طريق إمساك مجموعة من الشعر في نفس الوقت وإزالة الجذور

ومنذ ذلك الحين يتم التخلص منه من الجذور يستغرق وقتاً طويلاً حتى ينمو.

أفضل طريقة للتخلص من شعر الوجه بشكل دائم وعدم نموه

