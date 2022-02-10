إليكم طريقة تحضير كفتة الحاتي للشيف شربيني بكل سهولة بالطعم المميز

كفتة الحاتي من الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من عند الحاتي، حيث أنها منتشرة في كثير من البلدان كما أنها لذيذة الطعم وسهلة التحضير إلا أن الكثير يرغبها من عند الحاتي بالرغم من غلو ثمنها، وهذا الأمر جعل الكثير من الأمهات يبحثن عن أفضل طريقة لعملها عبر محركات البحث لأكبر الشيفات حتى يتم عملها في المنزل بالشكل الذي يرضي أفراد أسرتها، واليوم نلبي دعوة الكثير من الأمهات، ونعرض لهم من خلال هذا المقال كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة.

كفتة الحاتي للشيف شربيني

من خلال هذه المكونات التي يتم عرضها لكم في السطور التالية يمكنك عمل كفتة الحاتي اللذيذة الطعم، والتي تحتوي على قيمة غذائية عالية وبمكونات متوفرة في كل مكان، والمكونات تتمثل في الآتي:

نصف كيلو من اللحم المفروم الضاني.

ربع كيلو من اللية.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

بصلة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

طريقة التحضير

الآن يمكننا كفتة الحاتي بسهولة وبساطة مع مراعاة تنفيذ كل الخطوات التي يتم عرضها لكم من خلال النقاط التالية، وهى كالآتي:

يتم إحضار وعاء مناسب ثم نضع به كلا من اللحم المفروم مع البصل ويتم تقليبهم جيدا.

نحضر المطحنة ونضع بها التوابل جميعها، ويتم طحنهم جيدا حتى تتجانس المكونات مع اللحمة واللية جيدا.

ثم نحضر إناء ونضع به مقدار من الماء وماء البصل مع قليل من الملح والفلفل الأسود وملعقة خل صغيرة.

ومن ثم بعد ذلك يتم إحضار الأسياخ وتنظيفها جيدا ثم تقسم اللحمة إلى كور صغيرة ونضعها في طبق.

يجب تحضير الشواية وتسخن سابقا ونضع بها الأسياخ.

ثم نأخذ الأسياخ ونبلل يدنا بالماء المتبل، ونضع اللحمة في الأسياخ كلها ثم نضعها على الشواية.

يتم التقليب كل دقيقتين إلى أن تنضج من جميع الجهات.

نصائح وأسرار لنجاح كفتة الحاتي