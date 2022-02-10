“هتنور من البياض” طريقة تنظيف الكرشة بسرعة في البيت والتخلص من كافة السواد الموجود

لا شك أن الكرشة واحدة من أكثر المأكولات التي تحتاج إلى عناية فعلية بها، وهذا لأن الكرشة يكون بها الكثير من القاذورات والبكتريا، ولكن يعشقها الكثير من الناس، ويرغب كثير في تجربتها، وهذا لأن الكرشة من أكثر المأكولات التي يتناولها الناس في عيد الاضحى المبارك، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

طريقة تنظيف الكرشة

تعد الكرشة من أحشاء الذبائح التي تكون هي قابلة للأكل، ويفضل تناول تلك الكرشة عند الكثير من الناس لأنها ذات طعم حلو للغاية، وهي غنية ومفيدة جدًا، ولها العديد من القيم الغذائية، وتعد الكرشة مفيدة للعظام وصحتها، ولكن مع كل هذا يكون تنظيفها صعب لبعض الناس، وهذا بسبب احتوائها على العديد من الأوساخ، ومن أجل هذا يبحث الكثير من الناس عن طريقة تنظيف الكرشة، وسوف نقدم في التالي أفضل طريقتين من أجل تنظيف الكرشة:

الطريقة الأولى

أن الطريقة الأولي في تنظيف الكرشة، وهي طريقة تنظيف الكرشة بصورة مضمونة، وتتمثل خطوات تلك الطريقة في النقاط التالية:

نضع الكرشة في وعاء يحتوي على ماء نظيف، ونقوم بوضعه على النار، ومن ثم نضعه يغلي لفترة قصيرة، ومن نزيل الكرشة من الماء المغلي وندعه يبرد.

نعمل على إزالة الأوساخ والدهون التي تكون عالقة في الكرشة، ونقوم بكشطها بلطف شديد، وهذا باستخدام طرف غير حاد من السكين، وهذا حتى يصبح لونها أبيض.

ننقع الكرشة في وعاء يكون موجود فيه ماء وعصير ليمون وخل، ونتركه لفترة زمنية محددة، ومن ثم نقوم بغسل بماء الحنفية واطبخيه حتى تنضج، وتصبح جاهزة للأكل.

الطريقة الثانية لتنظيف الكرشة

أن الطريقة الثانية من أجل تنظيف الكرشة هي طريقة بسيطة أيضًا، وتحتوي على القليل من الخطوات، ولكنها مميزة للغاية، وتتمثل تلك الطريقة في النقاط التالية: