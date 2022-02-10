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عمر شويل - جدة سر ستربس الدجاج المقرمش و الخفيف بدون بيض بطريقة المطاعم - ثقفني
ستربس الدجاج المقرمش من أشهر الوجبات السريعة جدًا التي يتم تحضيرها في أشهر المطاعم والمحلات، كما أنها من أكثر الوجبات اللذيذة جداً التي يعشقها الجميع من الصغير والكبير، ولذلك تبحث كافة الأمهات على تقديم وجبات المطاعم في المنزل لكى يتناولها أفراد أسرتها من المنزل، وسنقدم لكم طريقة المطاعم والمحلات في تحضير ستربس الدجاج و سر قرمشتة بدون إضافة بيض بمكونات بسيطة واقتصادية.
مقادير ستربس الدجاج المقرمش
من أحلى وأسرع الوجبات السريعة التي تتواجد في المطاعم ستربس الدجاج المقرمش، سنقدم لكم مكونات تحضيره وهي:
- كيلو من صدور الدجاج (مقطعة بالطول شرائح سميكة قليلاً).
- كوب من الدقيق.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب كبير من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الكاري.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من البصل بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
- كوب من الحليب.
- زيت غزير للقلي.
طريقة تحضير ستربس الدجاج المقرمش
- أولا نقوم بتنظيف قطع الدجاج جيدا بالماء والدقيق ثم نضعها في المصفاة و نتركها حتى تجف.
- نأتي بعد ذلك بوعاء كبير ونقوم بإضافة الزبادي و الحليب و الملح و الفلفل الأسود و نخفق هذه المكونات مع بعضها حتى تختلط الزبادي مع الحليب.
- بعد ذلك نضيف التوابل من الكاري، الكركم، البابريكا، و الزعتر و البصل البودر.
- نقلب هذه المكونات مع بعضها حتى يمتزجا كافة المكونات.
- ثم نقوم بوضع شرائح صدور الدجاج في التتبيلة ونتركها في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعتين في الثلاجة.
- لابد من غمر قطع الدجاج في التتبيلة.
- بعد ذلك نأتي بوعاء آخر كبير ونضيف كوب الدقيق و النشا و البيكنج بودر و نصف معلقة صغيرة من الملح و الكركم و الكاري والبابريكا.
- نخلط هذه المكونات الجافة مع بعضها جيداً.
- نقوم بعد ذلك بوضع شرائح صدور الدجاج المتبلة في خليط الدقيق و لكن لا تقومي بالضغط عليها فقط اخلطي الدقيق عليها حتى تتكون طبقة غير متساوية من الخارج.
- نضع طاسة على النار و نضيف زيت غزير و نضيف شرائح ستربس الدجاج في الزيت ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي المقرمش.
- لا تقومي بتقليب الدجاج في الزيت كثيرًا لكي لا تتكسر.
- تخرج من الزيت في طبق عليه مناديل المطبخ لكى تتخلص من الزيت الزائدة.
- تقدم للطعام وهي ساخنة لكى تستمتعين بالقرمشة و تقدم بجانب صوص الكاتشب و المايونيز والبطاطس المقلية.
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