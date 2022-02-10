نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكوناته موجودة في مطبخك بسكويت العشر دقائق في المنزل بالخطوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة مكوناته موجودة في مطبخك بسكويت العشر دقائق في المنزل بالخطوات - ثقفني
يعتبر البسكويت من أشهر الحلويات التي يحبها الأطفال ومعظم الكبار جدا ويتميز بطعمه اللذيذ والشهي ويجب أن يتواجد في كل منزل وتتعدد وصفات عمل البسكويت فيمكن عمله بالشوفان أو المربى أو الموز أو كثير من النكهات حسب رغبتكم ويحتوي البسكويت على عناصر غذائية مفيدة للأطفال مثل الفيتامينات والمعادن ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بمكونات سهلة وبسيطة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيره للأسرة بسهولة وبدون تكلفة للاستمتاع بطعمه الرائع.
مكونات عمل بسكويت العشر دقائق
- كوبين ونصف من الدقيق
- كوب من السكر البودرة
- بيضة واحدة
- ربع كيلو زبدة في درجة حرارة الغرفة
- ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا
- ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة أو البودر
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر
- رشة من الملح
- لعمل بسكويت الشوكولاتة: نضيف ملعقتين كبار من الكاكاو وملعقتين كبار من اللبن
طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق
- نحضر وعاء عميق ونضع به الزبدة ويجب أن تكون في درجة حرارة الغرفة كي يسهل خلطها مع باقي المقادير ونخفق بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى تتفكك.
- ثم نضع السكر البودرة على الزبدة ونخفق لمدة دقيقة ثم نضيف البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى تختلط المكونات.
- نقوم بنخل الدقيق جيدا ونضيف إليه النشا والبيكنج باودر ورشة الملح ونقلبهم جيدا حتى تختلط المقادير.
- ثم نضيف خليط الدقيق على الزبدة ونعجن المقادير باليد حتى تختلط جميعها معا ونحصل على عجينة بسكويت العشر دقائق المتماسكة.
- نقوم بدهن صينية بقليل من الزيت ونشغل الفرن على درجة حرارة 160° حتى يسخن.
- نضع العجينة على كيس من البلاستيك ونضع كيس آخر عليها ونقوم بفردها بالنشابة حوالي سمك نصف سم.
- نقوم بتشكيل قطع البسكويت باستخدام قطاعة بسكويت دائرية أو مربعة أو أشكال مختلفة ونرصها في الصينية.
- نضع الصينية في الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة من 160° إلى 170° لمدة من خمسة عشر إلى عشرين دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي من أسفل.
- نخرج صينية البسكويت من الفرن ونتركه يبرد ليصبح بسكويت العشر دقائق جاهز للتقديم.
- في حالة تحضير بسكويت الشوكولاتة نضيف الكاكاو الخام واللبن قبل العجن.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ