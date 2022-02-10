11 نصيحة بسيطة هتساعدك تنسقي اللبس مع الاكسسوارات عشان تطلعي بلوك حلو

من اول الاكسسوارات, للقبعات, الشنط, السكارف, الاحزمة, الاحذية ، كلها تعتبر اضافات بتضيف للوك بتاعك وبتخلي شكله احلى ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة نصايح لتنسيق اللبس مع الاكسسوارات بطريقة صح للوك انيق.

نصايح لتنسيق اللبس مع الاكسسوارات:

1- اختاري الحزام المناسب لملابسك:

اختيار الحزام المناسب هيطلع اللوك بتاعك بشكل احلى ، على سبيل المثال ، لو انتي جسمك نحيف اختاري حزام رفيع يكون بلون واحد ، اما الحزام العريض هيكون شكله احلى على البنات الطويلة والرياضيات ، وتقدري تلبسي حزام بطبعات مختلفة.

الاحزمة الرفيعة اوي هتكون مناسبة مع توب او قطعة سفلية بلون واحد لانه مش هيبان لو لبستيه مع قطعة ملابس فيها الوان كتير او مشجرة ، الاحزمة العريضة بتكون مناسبة جدا مع السالوبيت والفساتين ، ولكن ممكن تستخدميها كمان مع السويتر او الجاكيت عشان تبرزي قوامك وتحددي منطقة الوسط ، وممكن تعتمدي على اختيار الحزام اللي سمكه متوسط لانه تقدري تنسقيه تقريبا مع كل حاجة.

2- اختاري الشوز حسب طول الجيبة:

قاعدة ذهبية امشي عليها كل ما كانت الجيبة اقصر هيناسبها كعب صغير اكتر ، الافضل تلبسي مع الجيبة القصيرة احذية البالية المسطحة, او شوز عادي من غير كعب, او حتى حذاء رياضي ، اما مع الجيبات الماكسي والميدي البسي معاها شوز بكعب عالي ، ولو انتي بتحبي تلبسي الكعب العالي مع الجيبة القصيرة بننصحك تلبسي معاه شراب للوك انيق اكتر.

3- استخدمي الاكسسوارات والسكارف لصرف الانتباه عن ديفوهات الجسم:

لو بتحبي تلبسي الجيبات الضيقة ولكن جسمك ممتليء ، ممكن تلبسي سكارف ملون او اكسسوار حجمه كبير عشان تشتتي الانتباه عن ديفوهات الجسم ، وممكن كمان تعتمدي على الكورسية والملابس الداخلية اللي بتلم الجسم وتبينه ارفع ، اتجنبي الجيبات الضيقة اللي فيها زخارف وتفاصيل على الوسط لو المنطقة دي عندك عريضة.

4- موازنة الاكسسوارات هي المفتاح:

اهم حاجة عشان اللوك يطلع مظبوط ، اختاري عدد اكسسوارت مناسب ، يعني لو لابسة سكارف اتجنبي تلبسي معاه اكسسوار زي عقد او سلسلة ، وعشان تتجنبي الغلطة دي حطي القاعدة البسيطة دي قدامك 1:1 سكارف + عقد او سكارف + حلق متدلي.

5- جربي استخدمي السكارف الملون بطرق مختلفة:

ماتقيديش نفسك بلبس السكارف حوالين رقبتك بس ، في طرق كتير تقدري تستخدمي بيها السكارف للوك احلى ، ممكن تستخدميه تجددي بيه شكل شنطة قديمة عندك وتلفيه حوالين الايد بتاعتها, ممكن تستخدميه كباندانا, او اكسسوار للقبعة, او حتى تلبسيه بدل الحزام.

6- ماتختاريش شنطة كبيرة لو عايزة تباني اطول:

– الجسم اللي حجمه صغير: اختاري شنطة صغيرة او متوسطة الحجم بايد قصيرة او متوسطة ، لان الشنط العريضة او اللي حجمها كبير هتبينك اقصر.

– البنات الطويلة: اتجنبي الشنط اللي على شكل صندوق واللي بتكون بعيدة عن الجسم ، والموضوع نفسه بينطبق على الشنط الصغيرة لانها هتبينك عملاقة نسبة لحجمها ، تعتبر الشنط المستديرة والمرنة اللي شكلها بيتغير بسهولة افضل اختيار.

– البنات اللي جسمها ممتليء او الكيرفي: اختاري شنطة متوسطة الحجم بدل من الشنط المرنة الصغيرة اوي او الكبيرة ، لان الشنط المرنة او اللي مالهاش شكل معين ممكن تضيف حجم اكبر لجسمك وهتلفت الانتباه لديفوهات جسمك ، والشنط الصغيرة هتبينك ضخمة ، ولو انتي بتحبي الشنط الصغيرة ، هيكون افضل اختيار ليكي هي الشنط الكلتش.

7- اتجنبي مطابقة لون الشوز مع الشنطة:

لو عايزة تظهري بلوك عصري ومودرن ، يبقى حاولي تتجنبي تطابق الالوان بين الشوز والشنطة ، الافضل مطابقة لون الشنطة مع اي قطعة تانية في لبسك ، زي الجاكيت او الحلق ، ولكن مع ذلك لما الموضوع يتعلق بالملابس المطبوعة والمرسومة الموضوع بيختلف شوية ، لو بتحبي الشوز او الشنطة يكونوا منقوشين ، يبقى حاولي تحديد اللون الاساسي للقطعة المنقوشة ونسقي التانية على اساسه ، على سبيل المثال ، لو اللون الاساسي للشنطة المنقوشة رمادي ، يبقى اختاري شوز يكون رمادي ، او العكس.

8- العقد المفروض يبقى فوق خط الرقبة:

العقد القصير هيطلع بشكل افضل لما يكون فوق خط الرقبة ، وهيكون الشكل حلو كمان لو خط الرقبة مرتفع بدرجة كافية بحيث انه يكون زي خلفية للعقد ، او بمعني تاني ميبقاش العقد نصه على اللبس والنص التاني على بشرتك ولكن يكون كله على اللبس ، من ناحية تانية العقد الطويل ممكن تنسقيه مع خط رقبة عالي او منخفض ، او حتى مع الياقة المدورة ، واتجنبي تنسيقه مع خط رقبة مربع او غير متناسق.

9- نسقي الاساور بشكل صح:

لو بتحبي تلبسي اساور يبقى لازم تعرفي ازاي تنسقي طبقات منها مع بعض ، وافتكري دايما ان التوازن هو المفتاح ، اتجنبي لبس اكسسوارات كبيرة في ايدك الاتنين ، ونسقي الالوان عشان اكسسواراتك وملابسك تطلع متناسقة.

10- اختاري القبعة المناسبة لملابسك:

قبل ما تختاري القبعة فكري في نسبة الوجه والجسم ، والقاعدة الذهبية في الاختيار هي ان حافة القبعة المفروض ماتكونش اعرض من الكتفين.

– الوجه مدور: اختاري قبعة Fedora, beret, long sock, angular ، ممكن كمان تختاري قبعة بغطا راس صغير او وردة عشان تدي طول للوش.

– الوجه المربع: اختاري قبعة من غير خطوط قاسية لتنعيم وشك ، بدل من القبعة الفيدورا او اللي ليها زاوية حادة ، اختاري قبعة الحواف بتاعتها مستديرة, او قبعة cloche, slouchy beret, beanie.

– الوجه الطويل: اتجنبي القبعات اللي الحواف بتاعتها ناعمة ، او يكون فيها تفاصيل تعليها زيادة ، اختاري القبعات اللي تقصر الجبهة ، والقبعات اللي التيجان بتاعتها مناسبة ، والقبعات اللي الحواف بتاعتها عريضة.

– الوجه البيضاوي: صاحبة الوجه البيضاوي محظوظة لان بيليق عليها كل ستايلات القبعات اللي قولناها فوق.

11- ضيفي الوان جريئة للوك بتاعك:

الطريقة دي بسيطة ولكن فعالة انها تحول اللوك بتاعك للافضل ، باضافة لون مميز للوك ، ممكن تختاري اللوك بتاعك كله بالوان مميزة وتنسقي معاه شراب مناسب مع القطع التانية اللي انتي لبساها ، او تختاري الشراب بلون مختلف وتعملي تباين في اللوك.

دليل هيساعدك تختاري الاكسسوارات المناسبة مع لبسك وشكل وشك