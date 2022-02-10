نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تفوتك.. كريم لبان الذكر لبشرة ورديه وبيضاء بلا خطوط أو تجاعيد وانسي الكريمات الباهظة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق وصفة كريم لبان الذكر لبشرة ورديه يجعل منك ملكة. عزيزتي لا تبحثي كثيرًا عن وصفات، فهذه الوصفة تكفي وحدها للاعتناء ببشرتك وإكسابها اللمعان واللون الوردي. يتميز اللبان الذكر بأنه يحافظ على شباب البشرة ورونقها، كما أنها يضفى على البشرة المزيد من الحيوية والتألق. عزيزتي بهذه الوصفة دعي الكل يتساءل عن سر جمالك الذي لا مثيل له، ويمكن إضافة المزيد من المكونات الطبيعية للوصفة تتعدد مميزاتها للبشرة.

كريم لبان الذكر لبشرة ورديه

عزيزتي لا تتنازلي أبدا عن إقحام اللبان الذكر في التعامل مع بشرتك، وذلك للاستفادة من مميزات البان الذكر الرائعة للبشرة بمكونات بسيطة وسهلة كالآتي:

منقوع ومصفى مستخلص اللبان الذكر.

نشأ.

نقع حفنة من فصوص اللبان الذكر في كوب ماء مغلى، ثم تركها تهدأ طوال ليلة كاملة، ثم يتم تصفيتها، واستخدام هذا المصفي في الوصفة، من ثم يتم مزجه مع النشا حتى الحصول على قوام متماسك يمكن تطبيقه على الوجه. ثم يترك لمدة خمس دقائق. ثم ننظف البشرة بالماء.

ماسك لبان الذكر كولاجين طبيعي

تعمل هذه الوصفة على الجمع بين فوائد اللبان الذكر وزيت الزيتون للبشرة. فتعمل وصفة البان الذكر على شد البشرة وتغذيتها وإكسابها المزيد من اللمعان، ومكوناتها كالتالي:

ملعقتين لبان مر مطحون.

ملعقة زيت الزيتون طبيعي وبكر.

ملعقة لبن بودرة.

تخلط المكونات في وعاء مناسب، ثم تترك على البشرة لمدة نص ساعة، تنظف البشرة من الوصفة بالماء، يتم تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيا. يمكن عمل كمية من هذا الكريم مع الاحتفاظ بها في مربع محكم الغلق في الثلاجة يمكن استعمالها لمدة أسبوعين.

وفي الختام، استخدام كريم لبان الذكر لبشرة ورديه متعدد الفوائد ويظهر أثره على بشرتك. عزيزتي تابعي معنا كل ما يخص بشرتك واتبعي الوصفات الطبيعية السهلة التي ذكرت في المقال والتي تجعل من جمالك جمال أسطوري حافظي على إشراقة بشرتك بالبعد عن كل ما يؤذيها واستخدام اللبان الذكر، فهو يحتوي على مضادة الأكسدة التي تمد البشرة بالشباب والحيوية. فجمالك ليس مهمتك وحدك، بل نحن أيضا شركائك في هذه المهمة.