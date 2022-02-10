هدية العروسة.. خلطات صابونية للعرايس لبشرة أفتح 3 درجات ورائحة رهيبة وثابتة وانسي البقع والغمقان

خلطات صابونية للعرايس منتشرة بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد اختيار أفضل تركيبات الصابون للعرائس من أكثر الطرق فعالية لاستعادة نضارة بشرتك من مجموعة خلطات التبييض للعرائس دعونا نتعرف على البعض منها في هذا المقال.

خلطات صابونية للعرايس

ابشري صابون الكركم بصابون الغار والبابايا، ثم أضيفي ملعقتين صغيرتين من ماء الورد وملعقة كبيرة من الملح الخشن ونصف ملعقة كبيرة من النشا وليمون إلى الخليط.

قلبي المكونات معًا على نار خفيفة حتى تمتزج جيدًا.

اتركي المزيج يبرد قليلاً قبل تدليكه على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

بعد شطف بشرتك بالماء الفاتر، ضعي المرطب.

أفضل صابونية تفتيح

اخلطي صابون الجلسرين المبشور مع صابون البرقوق وملعقة من الفازلين وملعقة من ماء الورد في قدر صغير وسخنيها على نار هادئة.

قلب الخليط جيدًا للحصول على تناسق متماسك، ثم اتركه جانبًا ليبرد.

ضعي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

صابون دوف للتفتيح

يشتهر صابون دوف بقدرته على تبييض البشرة، فضلاً عن فائدته في علاج حب الشباب.

أضف ملعقتين كبيرتين من ماء الورد وملعقة كبيرة من العسل وملعقة من الزبادي إلى صابون دوف المبشور.

ضعي الخليط في حركات دائرية على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفه بالماء الفاتر ولاحظ النتائج الإيجابية التي ينتج عنها.

خلطات طبيعية لتنعيم بشرة العروس قبل أسبوع من الزفاف

خلطات تزيل الخشونة والخلايا الميتة وتمنحك ملمسًا حريريًا شبيهًا بجلد الطفل، واستخدامها من أكثر النصائح المهمة لتكوني الأجمل في عيون زوجك في ليلة الزفاف، إذا كنت تستعد لحفل زفافك يا عزيزي، فعليك الاهتمام بجمالك، والخلطات التالية تمنحك فوائد مذهلة على بشرة جسمك على الفور على الرغم من بساطتها:

مقشر القهوة

يتخلص من جميع خلايا الجلد الميتة.

تشتهر القهوة بقدرتها على تقشير خلايا الجلد الميتة.

أضف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند إلى نصف كوب من القهوة المطحونة وملعقتين كبيرتين من الماء الساخن.

إذا كنت بحاجة إلى كمية أكبر ضاعف المكونات.

دلكي المزيج على بشرة جسمك بحركات دائرية بطيئة، مع التركيز على الأجزاء الأكثر جفافاً.

بعد ذلك خذ حمامًا واستخدم مرطبًا للجسم.

ختاما خلطات صابونية للعرايس هي عبارة عن تركيبات طبيعية تمنح البشرة البياض واللون الموحد، وتزيل حب الشباب والبثور، وتقوم بإزالة الجلد الميت، على الرغم من مقاديرها البسيطة ألا أنها تمنح البشرة نضارة وجعلها كبشرة الأطفال.