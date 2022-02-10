بروستد على أصوله.. طريقة الفراخ الكنتاكي بالتتبيلة السرية لن تفرقي بينها وبين الجاهزة وتحدي

طريقة الفراخ الكنتاكي، يعتبر الفراخ من أطعم الأكلات التي يحبها الصغار قبل الكبار، لذلك تقوم سيدات المنزل بإعدادها، ولكن تواجه ربات المنزل مشكلة في تجهيزها وذلك لأنها تحب أن تكون مثل المطاعم الجاهزة، وفيما يلي سنوضح الطريقة التي تجعلها تكون مثل المطاعم.

طريقة الفراخ الكنتاكي

تعتبر فراخ كنتاكي الشهية من اشهر واكثر الوجبات السريعة شعبة وحب لدى الكبار و الصغار، لذلك تبحث العديد من ربات البيوت حول افضل طريقة عمل الفراخ البروستد المقرمشة، نقدم لكم اليوم سر الخلطة السرية لدجاج كنتاكي المقرمش اللذيذ.

المكونات التي تحتاج إليها

4 معالق بابريكا كبيرة.

2 معلقة فلفل أبيض كبيرة.

معلقتان كبيرتان من بودر ثوم.

معلقة زنجبيل مطحون كبيرة.

ومعلقة مسطردة كبيرة.

معلقة من ملح الكرفس كبيرة.

ومعلقة فلفل أسود كبيرة.

نصف معلقة بردقوش كبيرة

2 بيضة.

رشة ملح.

بعضاً من الدقيق.

نصف ملعقة زعتر كبيرة.

ونصف كوب حليب.

الدجاج البروستد

أولا مزج البهارات مع بعضها البعض ويضاف إليهما الدقيق مع التقليب الجيد.

بعد ذلك يتم وضع الفراخ في البهارات.

ثم بعد ذلك قومي بإخراجها من البهارات، وضعيها في الخليط الذي يتكون من بيض وحليب.

قومي بعد ذلك بوضع باقي الدجاج في البهارات والحليب والبيض.

وضع الزيت على نار ليسخن، وبعدها ضعي الفراخ به.

طريقة عمل دجاج كنتاكي الوصفة الأصلية السرية

المقادير

دجاجة.

كوب دقيق.

نصف كوب ماء.

معلقة نشا كبيرة.

ومعلقة كبيرة ثوم بودر.

معلقة كبيرة بصل بودر.

معلقتان من البابريكا صغيرة.

معلقتان من كركم صغيرة.

معلقة بيكنج بودر صغيرة.

فلفل أسود.

ملح.

زيت القلي.

شطة حسب رغبتك.

دجاج كنتاكي المقرمش بالتتبيلة السحرية

أولا يتم غسل الدجاج جيداً بالماء، وبعدها يقطع.

بعد ذلك وضع الدقيق مع الفلفل الأسود والملح والنشا ثم البصل والثوم بودر ثم الكركم ثم البابريكا ثم البيكنج بودر وأخيراً الشطة واخلطيهم مع بعضهما.

ثم يضاف بعض الماء إلى الدقيق واعجني حتى تحصلي على عجينة متماسكة وسائلة إلى حد ما.

بعد ذلك يتم وضع قطع الدجاج في الدقيق والتقليب.

ثم جهزي باقي قطع الدجاج بنفس الطريقة.

بعد ذلك ضعيهم على نار هادئة لتنضج.

تسريب خلطة كنتاكي

أن تقومي بتتبيل الدجاج قبله بيوم.

وكذلك يمكنك أن تقلي الدجاج كما يقولون نصف قليلة وتخزينه في الفريزر لحين احتياجك له.

ويجب أن تضع في عين الاعتبار، أن تناول الفراخ يعمل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ويعمل على زيادة الإصابة بالسمنة المفرطة، كما أن القطعة متوسطة الحجم تكون 85 جرام أي بها 235 سعر حراري، كما ذكرنا طريقة الفراخ الكنتاكي وهذه الوصفة يبحث عنها كثير من ربات المنزل.