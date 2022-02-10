نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفار السنين.. تبييض الأسنان في البيت والتخلص من الصفار والبقع والجير بوصفة سحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن أن يتم تبييض الأسنان في البيت ببساطة من خلال طرق عديدة مجربة كلها، حيث لا يفضل أي شخص أن يعاني من اصفرار الأسنان لأنها مشكلة مزعجة تفقد الشخص ثقته في نفسه وتجعله دائم العبوس لأن الابتسامة تكلفه الكثير، ويمكن أن يكون الاصفرار بسبب أنواع معينة من الأطعمة أو المشروبات، ولكن العلاج بسيط وموجود في المنزل.

تبييض الأسنان في البيت بالليمون

تساهم الأحماض الموجودة في الليمون في تبييض الأسنان وإزالة الاصفرار عن طريق:

المضمضة بمقدار مناسب من عصير الليمون.

استخدام قشر الليمون في دعك الأسنان وتبييضها.

خلط القليل من عصير الليمون مع القليل من الملح وفرك الأسنان بها ثم غسل الفم بعد دقائق.

استعمال قطنة مبللة بعصير الليمون في مسح وتنظيف الأسنان.

الملح لإزالة اصفرار الأسنان

يتمتع الملح بخواص مطهرة تناسب كل الأعمار، كما أنه يعيد تجديد الأسنان وإرجاع لونها الأبيض ويمدها بالمعادن التي تحتاج إليها:

يتم استعمال الملح كبديل لمعجون الأسنان في غسيل الأسنان صباحًا.

يخلط الملح مع الفحم ويتم تنظيف الأسنان به.

يخلط أيضًا مع بيكربونات الصوديوم وتفرك به الأسنان برفق.

الفراولة لتبييض الأسنان

الفراولة غنية بفيتامين سي الذي يعالج التهابات اللثة ويساهم في تبييض الأسنان بسرعة وذلك من خلال:

سحق حبات قليلة من الفراولة حتى تتكون عجينة يمكن غسل الأسنان بها يوميًا حتى الحصول على نتيجة مرضية.

طحن قلب الفراولة مع بيكربونات الصوديوم وغسل الأسنان بالخليط ثم شطف الفم بعد دقائق.

قشور البرتقال

يساهم الكالسيوم والفيتامين الموجودان في قشر البرتقال في القضاء على البكتيريا المسببة للاصفرار الأسنان:

يتم استخدام قشر البرتقال في فرك الأسنان ليلًا لمحاربة الاصفرار والبكتيريا المسببة له.

يمكن استعمال قشر البرتقال بعد تجفيفه وطحنه بديلًا عن معجون الأسنان في غسلها يوميًا.

بيكربونات الصوديوم

تستطيع التخلص من اصفرار الأسنان باستخدام صودا الخبيز وذلك بالطرق التالية:

امزج القليل منها مع معجون الأسنان اليومي واستعمل المزيج بحد أقصى مرتين أسبوعيًا.

أضف صودا الخبيز لغسول الفم وقم باستعمالها كغسول للأسنان يوميًا.

استخدم بيكربونات الصوديوم في غسل الأسنان بالفرشاة بديلًا للمعجون مرة كل أسبوع.

في الختام تعرفنا على طرق بسيطة وسهلة تعمل على تبييض الأسنان في البيت بأمان، والأهم من ذلك كله يجب الحرص في استعمال الطرق السابق ذكرها لأن الإفراط في استخدامها قد يؤثر سلبًا على مينا الأسنان، وقد يؤدي لالتهابات متكررة في اللثة فاعتدل في مثل تلك الاستخدامات حتى تحصل على نتائج مرضية.