على طريقة أشهر المحلات حضري الأرز بلبن بوش مكرمش وبطعم لذيذ

الكثير من الناس يأكلون الأرز بجانب الخضار كوجبة أساسية في اليوم، ولكن تستطيع أن تأكل الأرز كوجبة حلوى وتحلي به بعد أكل الوجبة الأساسية وذلك بأنك تعده مع اللبن، فهو لذيذ وشهي وسوف يحبه الصغار وكذلك الكبار فمن الممكن أن تستغني عن الحلويات وتقوم بعمل الأرز باللبن في المنزل بوش مكرمش زي الجاهز تماماً و بشكل سهل وسريع وبأقل تكلفة ممكنة وبمكونات متواجدة في أي بيت وتكون من صنع يديك ولا تضطر لشراءه من الخارج أو تناول حلويات جاهزة، فهو يفي بالغرض وموفر للمال والوقت والجهد ولكي تستطيع تناول وعمل الأرز باللبن بوش مكرمش وتبهر عائلتك به تابع المقال الآتي سوف يتم ذكر طريقة عمل الأرز باللبن.

طريقة عمل الأرز باللبن بوش مكرمش مثل المحلات

مكونات الأرز باللبن:

استعمال نصف كأس من الأرز.

كأسان من الماء العادي.

رشة من الفانيليا البودرة.

مسحوق الحليب البودرة بمقدار نصف كيلو.

ثمان ملاعق من السكر الخشن.

ملعقتان من القشظة.

ملعقتان كبيرتان من النشا في كأس ماء.

خطوات عمل الأرز باللبن في البيت