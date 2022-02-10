نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة أشهر المحلات حضري الأرز بلبن بوش مكرمش وبطعم لذيذ في المقال التالي
الكثير من الناس يأكلون الأرز بجانب الخضار كوجبة أساسية في اليوم، ولكن تستطيع أن تأكل الأرز كوجبة حلوى وتحلي به بعد أكل الوجبة الأساسية وذلك بأنك تعده مع اللبن، فهو لذيذ وشهي وسوف يحبه الصغار وكذلك الكبار فمن الممكن أن تستغني عن الحلويات وتقوم بعمل الأرز باللبن في المنزل بوش مكرمش زي الجاهز تماماً و بشكل سهل وسريع وبأقل تكلفة ممكنة وبمكونات متواجدة في أي بيت وتكون من صنع يديك ولا تضطر لشراءه من الخارج أو تناول حلويات جاهزة، فهو يفي بالغرض وموفر للمال والوقت والجهد ولكي تستطيع تناول وعمل الأرز باللبن بوش مكرمش وتبهر عائلتك به تابع المقال الآتي سوف يتم ذكر طريقة عمل الأرز باللبن.
طريقة عمل الأرز باللبن بوش مكرمش مثل المحلات
مكونات الأرز باللبن:
- استعمال نصف كأس من الأرز.
- كأسان من الماء العادي.
- رشة من الفانيليا البودرة.
- مسحوق الحليب البودرة بمقدار نصف كيلو.
- ثمان ملاعق من السكر الخشن.
- ملعقتان من القشظة.
- ملعقتان كبيرتان من النشا في كأس ماء.
خطوات عمل الأرز باللبن في البيت
- في البداية تقوم بإحضار طبق وتضع فيه نصف كأس الأرز وتقوم بغسله بالماء.
- يتم إشعال النار ويوضع في وعاء كأسان من الماء مع وضع الأرز المغسول حتى يتم الغليان ولكن مع الانتباه بوجود ماء مع الأرز فلا يصل إلى درجة التشبع.
- يتم الاستمرار في التقليب كي تتفادى التصاق الأرز في قاع الوعاء.
- بعد ذلك تقوم بوضع الحليب بعد خلطه مع كمية الماء ويصبح حليب سائل مع إضافة السكر.
- ومن ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض جيدا باستمرار.
- يتم إضافة كوب النشا إليهم ويتم الخلط جيدا إلى أن يصبح الخليط ثقيل ويكون قوامه متماسك.
- بعد ذلك يتم إضافة القشطة مع الفانيليا البودرة ويتم التقليب مجددا.
- يتم إطفاء النار بعد أن يصبح الأرز باللبن جاهز ويوزع في الأطباق ويضاف إليه جوز الهند أو مكسرات ويقدم.
- يترك الأرز بلين جانباً وبعد مرور عدة دقائق سوف تلاحظون تكون وش مكرمش من الأعلى ليكون مثل الأزر بلبن الخاص بالمطاعم على الفور.
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