تعلمي كيفية عمل الذ فول مدمس في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود ولا تعب

يعتبر الفول المدمس من أشهر الوجبات في المطبخ المصري خاصةً في وجبة الإفطار، فلا يمكن الاستغناء عنه كوجبة رئيسية، ومع اقتراب شهر رمضان، فتقوم الكثير من ربات المنزل بتقديمه في وجبة السحور، لكنها تبحث عن أفضل طريقة لتحضير الفول المدمس مثل المطاعم، فنقدم لكِ سيدتي طريقة عمل الفول المدمس في المنزل بطريقة سهلة وأسرار تحضيره.

طريقة عمل الفول المدمس

الفول المدمس من الأكلات المشهورة في المطاعم المصرية ولا غنى عنه في وجبة الإفطار، وتفضل كثير من ربات المنزل تحضيره في المنزل، ويتم تحضيره بأكثر من نوع، فهناك من يفضل الفول السادة، وهناك من يفضل الفول بالطحينة، وهناك من يفضل الفول بالطماطم، وتعتبر طريقة عمل الفول المدمس سهلة والمكونات متوفرة في كل منظل، فقط قومي بشراء الفول البلدي واصنعي أحلى طبق فول مدمس.

يمكن تقديم الفول المدمس بأكثر من وصفة، فيمكن تقديمه بالزيت الحار، أو بالطماطم، أو بالطحينة، أو بالبيض، فتختلف طرق تقديمه إلا أن طريقة تحضيره الأفضل هي كالآتي:

المكونات

1 كيلو من الفول ويفضل الفول البلدي.

1 ملعقة كبيرة من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة من الصلصة.

2 ملعقة صغيرة من العدس.

2 ثمرة من شرائح الليمون.

1 ملعقة صغيرة كركم.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

2 فص ثوم مفروم.

1 ثمرة من الطماطم.

طريقة التحضير

قومي بالتخلص من الحصى والشوائب التي تكون موجودة مع الفول أولًا.

قومي بإحضار القدر الخاص بالفول وضعي الفول بداخله واغسليه جيدًا بالماء وانقعيه لمدة ساعتين لثلاث ساعات.

قومي بتغيير الماء وضيفي إليه العدس وارفعيه على النار حتى يغلي ثم قومي بتهدئة النار أو ضعيه على الساخن الكهربائي.

احضري وعاء وقومي بمزج الدقيق مع الصلصة والكركم والبابريكا مع كوب من الماء الساخن وضيفيه إلى الفول وقلبي.

ضيفي بعد ذلك حبة الطماطم والثوم المفروم وشرائح الليمون، واتركيه على شعلة من النار الهادئة لمدة 6 ساعات حتى ينضج تمامًا.

عندما يصبح جاهزًا قومي بتحضير طبق الفول المدمس الساخن واتركي باقي الكمية حتى تبرد وقومي بتوزيعه في أكياس بلاستيك واحتفظي به في الفريرز.

طريقة عمل الفول المدمس بالطحينة

تعرف هذه الطريقة في المطاعم باسم الفول الخلطة وطريقة تحضيره سهلة وسريعة.

المكونات:

1 طبق من الفول المدمس.

2 ملعقة صغيرة طحينة.

2 فص ثوم مفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة كمون وملح.

1 حبة طماطم.

زيت حار أو زيت زيتون حسب الرغبة.

طريقة التحضير