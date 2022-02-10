نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة جهنمية لتخزين الليمون في الفريزر لفترة طويلة من غير ما يتغير لونه وطعمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الليمون من أهم الخضروات التي لا يمكن الاستغناء عنها بشكل نهائي فهو يدخل في العديد من الاكلات ويستخدم في انواع التتبيلات المختلفة، كما أنه له الكثير من الفوائد الهامة جدًا للجسم، وتبحث الكثير من النساء عن كيفية تخزين الليمون في المنزل لمدة طويلة خاصتًا في وقت ارتفاع ثمن الليمون في السوق، والان سوف نتعرف على عدة طرق يمكن من خلالها حفظ الليمون لوقت طويل دون أن يفسد.

يعتبر الليمون من الخضروات التي لا يمكن الاستغناء عنها في تحضير الأطعمة، بل لا غنى عنه في الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة، فكما أنه يعطي للطعام مذاق خاص، فإنه أيضًا يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، من أهمها احتوائه على فيتامين سي والذي يعمل على تعزيز المناعة وحماية الجسم من الأمراض والفيروسات، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، وتواجه ربات المنزل مشكلة في تخزين الليمون لوقت طويل وفساده سريعًا، فنقدم لكي سيدتي طريقة تخزين الليمون.

أفضل الطرق لحفظ الليمون

يستخدم الليمون في الكثير من الاستخدامات مثل عمل مخلل الليمون، وعصير الليمون، والعديد من الاستخدامات الاخرى، فيمكن لكل ربة منزل القيام بتخزين الليمون باختيار الطريقة المناسبة حتى لا يتعرض للفساد، ومن أهم هذه الطرق مايلي:

طريقة حفظ الليمون حبات كاملة

يمكن القيام بحفظ الليمون كحبات صحيحة لفترات قد تصل إلى عدة شهور، وذلك سوف يتم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

نقي الليمون الصحيح الكامل الناشف، وليس الطري حتى يمكن أن يخزن لفترة طويلة.

قومي بغسل الليمون وتجفيفه جيدًا.

احضري كيس لتخزين الليمون، واضيفي بداخله حبات الليمون، واغلقي جيدًا وافرغي الكيس من الهواء تمامًا.

احتفظي بهذا الكيس في الثلاجة.

ويمكن أيضًا تغليف كل حبة على حدة وتعليقها في ورق استراش، أو في ورق ابيض ولفها جيدًا حتى لا يدخلها الهواء، ويتم وضعها بعد ذلك بداخل الثلاجة وسوف يتم الاحتفاظ بها لعدة شهور.

كما يمكن تخزين الليمون الكامل بوضعه في برطمان وإضافة به المياه، ثم اغلقي البرطمان جيدًا حتى لا يتعرض لأي تهوية، ثم وضع هذا البرطمان في الثلاجة.

طريقة حفظ الليمون المقطع

كما يمكنكم الاحتفاظ أيضًا بالليمون المقطع وطريق التخزين كالآتي:

يتم تقطيع الليمون إلى عدة قطع صغيرة.

اغسلي الليمون، ويتم وضعه في ورق الومونيوم، ويتم تغليفه جيدًا وحفظه في الثلاجة ويستمر بنفس جودته لمدة أسبوعين.

تخزين الليمون عصير

يمكن أيضًا تخزين الليمون وهو معصور وذلك من خلال اتباع الطريقة الآتية: