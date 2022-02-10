طريقه عمل كيكة البرتقال السريعه والخفيفه وكيكة البرتقال بجوز الهند جربيها دلوقتي

طريقة عمل كيكة البرتقال الخفيفة، تحب الكثير من الأمهات تجهيز أشهي أنواع الحلويات والكيك المفضلة لعائلتها وتقوم بعمل جميع أنواع الكيك المميز بدون الحاجة إلى شرائه من الخارج وخاصة أنه لا يحتوي على مواد حافظة تؤثر على صحة أطفالها، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني على طريقة عمل كيكه البرتقال الخفيفة بالمكونات والخطوات المطلوبة.

طريقة عمل كيكة البرتقال السريعه

المكونات

أثنين كوب دقيق

ربع كوب البلوبري

ملعقة بيكنج باودر

أربع حبات بيض

كوب عصير برتقال

نصف كوب زيت أو ثلاث ملاعق زبدة

ملعقة مسحوق قشر برتقال

ملعقة فانيليا

القليل من الملح

خطوات تحضير كيكة البرتقال السريعه

في الخطوة الأولى نبدأ بتسخين الفرن قبل تجهيز الكيك على درجة حرارة 180 ثم نقوم بتجهيز الصينية على هيئة قالب مستطيل ونضع فيها القليل من الزبدة والدقيق ويترك جانبا لحين الاستخدام. بعد ذلك نقوم بتجهيز المضرب الكهربائي وخلط البيض والسكر معا لمدة خمس دقائق ثم نقوم بوضع الزيت أو الزبدة مع الاستمرار في عملية التقليب ثم يتم إضافة قشر البرتقال وعصير الليمون والاستمرار في عملية الخفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيدا. بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق في وعاء مناسب ونضع عليه البيكنج باودر والملح والفانليا وتقلب المكونات ثم نبدأ بإضافة خليط البيض والسكر تدريجيا مع الاستمرار في عملية التقليب حتى يصبح الخليط متماسك ولا يلتصق باليد ويتم إضافة البلوبيري. بعد ذلك يتم وضع خليط الكيك في القالب الخاص به ثم يتم وضعه في الفرن ويترك على نار متوسطة لمدة 30 دقيقه وبعد أن ينضج يتم إخراجه من الفرن وتناوله مع فنجان من الشاي أو القهوة.

طريقة عمل كيكة البرتقال بجوز الهند

المكونات

أثنين كوب ونصف من الطحين

ملعقتين من النشا

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر

ملعقة فانيليا

ثلاث حبات من البيض

ثلاثة أرباع من الزيت النباتي

كوب من السكر

ملعقة قشر برتقال أو كوب عصير برتقال

نصف كوب ملعقة حليب

كوب جوز الهند مبشور

خطوات تحضير كيكة البرتقال بجوز الهند