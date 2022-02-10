أسهل وأنجح طريقة عمل الخبز الفينو في بيتك.. أشهر فينو الساندويتشات بأطيب مذاق منزلي

أسهل وأنجح طريقة عمل الخبز الفينو في بيتك، العيش الفينو من أكثر المخبوزات التي يكثر الإقبال عليها في المدارس، فتقوم ربات المنزل بتحضير السندوتشات لأبنائها، إلا أنه يمكن تحضيره في المنزل أحلى من المخابز بمكونات بسيطة وسهلة، نقدمها لكِ سيدتي خطوة بخطوة أسهل طريقة لعمل العيش الفينو في المنزل.

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مكونات عمل العيش الفينو

4 كأس من الدقيق متعدد الاستخدام.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

3 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 ملعقة كبيرة حليب بودر.

1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

1 حبة بيض.

سمسم وحبة بركة حسب الرغبة

ماء دافئ للعجن.

رشة ملح.

طريقة تحضير العيش الفينو في المنزل