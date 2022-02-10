نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لذيذ بشكل مُدهش عمل الجاتوه شاتوه بأسهل طريقة وأطعمة مختلفة بيذوب في الفم ذوبان في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاتوه شاتوه من الحلويات التى يعشقها الكثير وتقدم سواء فى المناسبات أو للتحلية، ويشتريها الآباء من محلات الحلويات، لإنها تكون ذات طعم مميز، لذلك تبحث الأمهات عن أفضل طريقة لعمل الجاتوه شاتوه مثل المحلات، وكذلك للتوفير بدلاً من شرائه من الخارج بمبالغ باهظة، وتتعدد أنواع عمل الجاتوه فمنها بالشوكولاته ومنها بالكريمة ومنها محشى بالمكسرات وغيرها سادة، وكلها أنواع مميزة فى الطعم، لذا سنوضح لكم أفضل طريقة لعمل الجاتوه شاتوه مثل المحلات.

طريقة عمل الجاتوه شاتوه مثل المحلات

الحلويات الشرقية من الأطباق الأساسية داخل كل بيت مصرى، وعلى الرغم من أن هناك أنواع متعددة من الحلويات إلا وأن الجاتوه شاتوه من أكثر الحلويات التى يعشقها الجميع، كما إنها تكون فى الاطباق أثناء الحفلات أو المناسبات، فهى شهية ولذيذة فى المذاق، ويمكن حشيها حسب رغبة كل ربة منزل وحسب ما يحبه أولادها، لذا سنوضح لكم أفضل طريقة لعمل الجاتوه شاتوه بمختلف الحشوات.

مكونات عمل الجاتوه شاتوه

سنوضح لكم المكونات التى نحتاجها لتحضير الجاتوه شاتوه داخل المنزل وبأقل تكلفة من المحلات، وبمكونات إقتصادية وليست باهظة تجعلك توفرين بدلاً من شرائه من المحلات، فلابد من توفير المكونات التالية:

كوب من الدقيق.

توفير كوب من الحليب.

كوب من الزيت.

سكر بودرة كوب واحد.

نصف كوب من الكاكاو.

فانيليا.

ملعقة صغيرة من الملح

كيس بيكنج بودر.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

خطوات تحضير الجاتوه شاتوه

لا يحتاج تحضير الجاتوه شاتوه إلى وقت طويل لتحضيره داخل المنزل، فهو من المكونات التى يسهل تحضيرها بأقل المكونات وأوفر كثير من شرائه من المحلات، ويكون مذاقه مثل المحلات، شهى ولذيذ ويمكنك تقديمه فى المناسبات والحفلات بكل ثقة أمام ضيوفك، لذا سنوضح لكم الخطوات التى لابد من إتباعها لتحضير الوصفة.