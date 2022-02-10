نتائج مبهرة.. علاج الشيب بالقهوة بدون صبغة حتى لوكان الشعر يغزوه الشعر الأبيض

علاج الشيب بالقهوة من الطرق الطبيعية الفعالة في القضاء على شيب الشعر، لاحتواء القهوة على مواد عديدة تفيد في التخلص من الشعر الأبيض وتعيد له لونه ورونقه، كما أن القهوة تحتوي على مواد تساهم في إكساب الشعر النعومة واللمعان وتغنيه عن الصبغات الكيميائية المضرة التي تتلفه وتجعله باهت ومتقصف، وللتخلص من الشيب بواسطة القهوة طرق عديدة سنذكر بعضًا منها.

علاج الشيب بالقهوة

يتم غلي 2 ملعقة من القهوة المذابة في كوب ماء.

توضع في بخاخ ثم يتم رشها على الشعر، مع تدليك فروة الرأس برفق.

تترك القهوة على الشعر ساعة ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر.

تستخدم هذه الوصفة مرة أسبوعيًا.

القهوة والنسكافيه للتخلص من الشعر الأبيض

تخلط ملعقة نسكافيه مع ملعقة قهوة مطحونة.

يتم إضافتهم لكوب من الماء ثم غليه ويترك حتى يبرد.

يوزع المزيج على الشعر بشكل متساوي مع مراعاة الوصول لفروة الرأس.

يشطف الشعر بعد مرور ساعة بالماء الفاتر.

البطاطس مع القهوة لعلاج شيب الشعر

تسلق حبة متوسطة من البطاطس وتهرس جيدًا.

تضاف إليها ملعقة قهوة مطحونة.

يضاف القليل من عصير الليمون ثم يقلب الخليط حتى تمتزج المكونات جيدًا.

تفرد الخلطة على الشعر وتترك ساعتين ثم يغسل الشعر بالطريقة المعتادة.

تساعد هذه الطريقة على فرد الشعر ونعومته بفضل النشا الذي يدخل في تكوين البطاطس.

يفضل استعمال هذه الوصفة مرة في الأسبوع للوصول لنتيجة مرضية.

زيت الزيتون والقهوة للتخلص من الشيب

يتم إضافة ملعقة قهوة مطحونة مع ملعقتين زيت زيتون إلى كوب من الماء المغلي.

يترك ليبرد ثم يتم دهن الشعر به جيدًا من الجذور حتى الأطراف.

يفضل لبس كيس من البلاستيك لنتيجة أفضل وحتى يتشرب الشعر إلى المزيج.

يشطف الشعر بعد مرور ساعة كاملة بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة باستمرار للحصول على نتائج أسرع.

فوائد القهوة للشعر

القهوة مادة طبيعية لها فعالية هائلة في التخلص من شيب الشعر.

تحتوي على مواد تزيد من قوة صبغ الشعر بلون مميز.

تزيد من طول الشعر وتسرع من عملية نموه.

تزيد كثافة الشعر وتحد من تساقطه.

تعمل على إضفاء النعومة واللمعان للشعر.

عرفنا الطريقة المثلى لكي يتم علاج الشيب بالقهوة نهائيًا، وكذلك بعض المواد التي يمكن إضافتها للقهوة للحصول على نتائج أكثر فعالية، وعرفنا أهمية القهوة وفوائدها العديدة للشعر، فيمكنك بالاستمرار على وصفة من الوصفات المذكورة أن تتخلص تمامًا ونهائيًا من الشيب.