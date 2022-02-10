طريقة التخلص الوقائي من تسوس الأسنان نهائيا دون تدخل طبيب الأسنان.. وصفات من الطبيعة ليس لها آثار سلبية

التخلص من تسوس الأسنان نهائيا دون تدخل طبيب الأسنان، المشاكل الأكثر التي يعاني منها الكثيرون هي تسوس الأسنان الذي ينتشر بكثرة بين الأطفال والبالغين مما يسبب الم كبير وعدم الاهتمام والعناية بالأسنان في بداية الأمر يجعل التسوس أكبر ويزداد تدريجيا مما يؤدى لوجع شديد و يصل أحيانا لخسارة السن المصاب بالتسوس.

وصفات مجربة لتبيض الجسم والأماكن الداخلية الحساسة وإزالة السواد تماما

أسباب تسوس الأسنان

الإكثار من تناول الحلويات والشكولاتة والسكريات.

عدم تناول الفاكهة والخضروات.

عدم تناول البيض واللبن الذى يحتوى على الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم.

عدم غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون يوميا.

كيفية علاج تسوس الأسنان طبيعياً بدون طبيب

1- القرنفل

يحتوى على الاوجينول الذى يعد مسكن للألم مما يجعله أحد مكونات الأدوية.

يمكن المضمضة منقوع القرنفل الدافئ مرتين يوميا.

وأحيانا يوضع القرنفل على مكان الألم ويضغط عليها عشر دقائق.

2- الكركم

في البداية تحتاج أن يوضع مسحوق الكركم على السن المصاب مرتين باليوم .

كما أنه فيما بعد لا بد أن يستخدم لأنه يحتوى على مواد فعالة تقتل البكتريا الموجودة بالفم.

3- الثوم

كما أنه لا بد أن يضاف الثوم المفروم إلى الماء والدقيق والملح ليصبح عجينة متماسكة توضع على الأسنان المصابة بالتسوس عشر دقائق مرتين يوميا.

وذلك لفعالية الثوم الكبيرة في القضاء على جميع أنواع البكتريا بالجسم حتى بكتيريا الأسنان.

4- العرقسوس

حيث لا بد أن يغسل الفم مرتين يوميا مسحوق نبات العرقسوس.

كما أنه يحتوي العرقسوس على عناصر تجعله اقوى مكافح بكتريا وجراثيم الفم مما يجعله الخيار الأفضل للتخلص من تسوس الأسنان.

5- محلول الملح