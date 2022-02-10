طريقة تجهيز صينية البطاطس بالبشاميل الساحرة.. ستكون طبق أساسي للعائلة وللولائم أيضا

طريقة تجهيز صينية البطاطس بالبشاميل الساحرة، تحب دائما كل أم إعداد أصناف جديدة في الطعام، ويختلف الذوق في الأكل من دولة إلى أخرى، فكل دولة ولها ثقافتها في المطبخ وتحرص الأم على معرفة ثقافات هذه الدول والتعرف على أكلات جديدة لتحضيرها للخروج عن المألوف، ومن هذه الوجبات في صينية البطاطس بالبشاميل، ففيها تعد البطاطس بطريقة غير تقليدية ولذيذة في نفس الوقت، فهذه الوصفة لن يختلف عليها أحد من لذتها ومذاقها المختلف والرائع، لذا دعونا نتعرف معا على مكونات وطريقة تحضير تلك الأكلة.

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أسرار نجاح صينية البطاطس بالبشاميل في المنزل

يمكننا استبدال البطاطس بالباذنجان أو الكوسة ويمكن إضافة لحمة مفرومة إذا أردنا، هذه المقادير تكفي لعمل ٢ صينية أو واحدة كبيرة

المكونات

اثنين كيلو بطاطس.

أربع أكواب حليب.

ملعقتين من الملح.

ثلاث أكواب من الجبنة الموتزريلا.

أربع ملاعق كبار زبدة.

رشة فلفل أسود.

نصف كيلو من الدقيق.

طريقة التحضير