بسرعه الصاروخ.. تقشير الثوم بأكبر كمية حتي لو 20 كيلو هتقشريهم في دقائق بهذه الطريقة السحرية

بسرعه الصاروخ.. تقشير الثوم بأكبر كمية حتي لو 20 كيلو هتقشريهم في دقائق يمكنك الآن التعرف على طريقة تقشير الثوم بسرعة رهيبة حتى وإن كان لديك كمية كبيرة جدًا من الثوم يمكنك تقشيرها بسهولة، ففي مقالنا اليوم سنقوم بتقديم أكثر الطرق سهولة وإنجازًا في تقشير الثوم، حيث ستجنبك هذه الطرق عناء تقشير الثوم بيديك والتصاق الرائحة بيديك، فالثوم له رائحة نفاذة جدًا بالرغم من أن رائحته تعطي الطعام نكهة جميلة إلا أن رائحته تتسبب في إزعاج وإحراج شديد للشخص الذي قام بتقشيره.

طريقة تقشير الثوم بسهولة

تتعدد وسائل تقشير الثوم وسنقدم لكم أكثر الطرق التي تساعدك في تقشير الثوم بسهولة في سطور المقال القادمة:-

تقشير الثوم بواسطة الكيس البلاستيكي

هذه الطريقة تنفعك في حال كان لديك كمية كبيرة من الثوم تحتاج إلى التقشير ويتم تقشيره بواسطة الكيس كالآتي:-

قومي بإحضار كيس بلاستيكي والأفضل أن يكون قابل للغلق وقومي بملئه جيدًا بالثوم حتى آخره.

ثم ضعي الكيس على خشبة تقطيع الطعام وقومي بطرق الكيس بأي وسيلة معدنية سواء كانت سكينة أو ملعقة.

ستجدين أن الثوم تم تقشيره بسهولة وتتفتت قشرته الخارجية ولا يحتاج منك إلا تنظيف وفرك بسيط.

2. تقشير الثوم بواسطة الماء الفاتر أو الساخن

يمكنك استخدام أي ماء بدرجات حرارة باردة أو مختلفة في تقشير الثوم ولكن من الأفضل تقشيره بالماء الساخن بالخطوات التالية:-

قومي بإحضار وعاء معدني عميق وقومي بغمس ونقع الثوم المفصص بداخله واتركيه لمدة حوالي خمس دقائق فقط لا غير.

ثم أخرجيه من الوعاء وضعيه جانبًا ستجدين أن قشرته الخارجية ذابت ولا تحتاج سوى تنظيف بسيط.

3. تقشير الثوم بواسطة السكين

قومي بوضع الثوم في كيس أو قطعة قماشية نظيفة وأغلقيها جيدًا على الثوم من جميع الأطراف.

قومي بالضغط بالسكين بالعرض على الكيس أو قطعة القماش حتى تتفتت قشرة الثوم الخارجية.

4. تقشير القوم بواسطة البرطمان