بألذ واحلى طعم.. خبز التورتيلا والشاورما هش وخفيف أسرع خبر بدون عجن ولا مجهود لجميع انواع السندوتشات

بألذ واحلى طعم.. خبز التورتيلا والشاورما هش وخفيف تعرفي على طريقة تحضير خبز التورتيلا المكسيكي المنشأ والذي انتقل إلى أميركا ثم إلى باقي بقاع العالم، فهذا النوع من الخبز من أشهر المخبوزات لعمل وصفات الأطعمة الجاهزة التي يحبها الأطفال مثل الشاورما والكريبات وأيضًا يمكنك تحضير البيتزا بواسطة خبز التورتيلا بنفس طريقة عمل البيتزا ولكن العجينة مختلفة فقط، ولا يكلفك التورتيلا الكثير في تحضيره فطريقة عمله سهله ومكونات تحضيره رخيصة وغير مكلفة نهائيًا كما أنه لا يحتاج فرن ويمكنك عمله في طاسة القلي.

طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل

مكونات الطريقة:-

أربعة أكواب دقيق أبيض ومنخول.

ملعقة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من السكر الخشن.

كوبان من الماء الدافئ.

دقيق للعجن بمقدار ثلاث ملاعق.

نشالة من الخشب.

فلفل أحمر شرائح.

جبنة موتزاريلا.

بصلة.

فلفل أسود.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع الدقيق والملح والسكر بداخل وعاء العجن وأضيفي إلى الخليط الماء الدافئ بشكل تدريجي حتى تبدأ العجينة في التكوّن.

اعجني الدقيق جيدًا بيديك أو العجانة والأفضل بيديك ولكن يجب دهن يديك بالزيت أو الدقيق حتى لا تلتصق بها العجينة.

قطعي العجينة إلى كرات متساوية في الحجم ثم قومي بتكويرها وضعيها في وعاء مدهون بالسمنة البلدي أو الزيت أو الدقيق واتركيها ثلاثين دقيقة حتى ترتاح وتختمر.

بعد أن ترتاح العجينة قومي بفردها بالنشابة الخشبية حتى يصبح سمكها نحيف تمامًا وضعي العجينة في صينية دائرية مدهونة.

ضعي العجين الذي قمتي بفرده داخل المقلاة وقلبيه من جميع الجوانب حتى ينضج ويحمر ويمكنك إضافة الجبنة والفلفل إليه بحسب رغبتك.

طريقة أخرى لعمل عيش تورتيلا

المكونات:-

كوبان دقيق.

ملعقة ملح أبيض صغيرة.

كوب ماء كبير.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

خطوات التحضير:-