قناع طبيعي أقوى من كريمات التجميل لشد البشرة وتفتيح لونها بأقصى سرعة، اليوم نقدم لكم طريقة تحضير قناع مذهل للتخلص من تجاعيد الوجه طبيعياً، مع زيادة درجة بياض البشرة وتخليصها من الشوائب الغير المستحبة على الإطلاق. هذا القناع يحتوى خالي من أي مواد كيماوية لذا فلن يكون له أي أضرار على بشرتك، وهو يتكون فقط من عناصر طبيعية أثبتت فاعليتها المدهشة على البشرة من خلال تجربتها على مر العصور، حيث تحتوي على مواد محفزة لإنتاج الكولاجين وتحسين مرونة الجلد وترطيب البشرة.

قناع طبيعي لشد البشرة وتفتيح لونها

الموادالتي سوف نستخدمها لتحضير هذا القناع هي:

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي بدون سكر.

ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز الأبيض المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نضع مقدار بذور الكتان في قدر للطبخ وبُفضل أن يكون من المعدن، ثم نضف الماء إلى القدر ونضعه على نار الموقد، بعد ربع ساعة سنجد أن البذور قد بدأت في الغليان، قومي الآن بالتقليب أثناء الغليان حتى تحوُل الرغوة إلى اللون الأبيض. عندها نطفئ الموقد ثم نصفي المزيج اللزج الناتج بإستخدام جورب صيفي أو قطعة قماش خفيفة، لنستخرج هلام بذور الكتان ويمكنك إستخدام بقايا بذور الكتان بهذه الطريقة، حيث يتم وضع هذه البذور على بشرتك ثم اتركيها لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نظفي بشرتك، ويمكنك الاحتفاظ بجل بذور الكتان في برطمان زجاجي نظيف.

تبييض البشرة وشد التجاعيد

لتحضير القناع نضع مقدار ملعقتين كبيرتين من جل بذور الكتان في وعاء ونضف إليه الزبادي، ثم نمزج المكونات جيداً مع إضافة مسحوق الأرز المطحون وزيت جوز الهند ونتابع المزج بشكل جيد، ثم ضعي الخليط على بشرة نظيفة ضعيه على بشرة الوجه والرقبة، ثم اتركي المزيج على بشرتك لمدة 30 دقيقة وبعد اغسل بشرتك بالماء الفاتر، وكرري تطبيق هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. كما يمكنك تطبيق جل بذور الكتان مباشرة على بشرتك على بشرة الوجه والرقبة، واتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر وضعي هذا الجل على بشرتك كل يوم للحصول على نتيجة أفضل، يحسن هذا الجل مرونة البشرة ويقلل من الترهل.