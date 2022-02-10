5حبات قبل النوم تقضي على دهون البطن والكرش والأرداف نتيجة روعه من أول أسبوع بدون مجهود ولا حرمان

5حبات قبل النوم تقضي على دهون البطن، يعد الحبهان من أهم الأعشاب التي تستخدم في التخسيس وإنزال الوزن عن طريق طرد الماء الزائد من الجسم بواسطة إدرار البول وتنقية الجسم من السموم كما يفيد في رفع مناعة الجسم وتقوية القلب كما يستخدم في علاج مشاكل الجهاز الهضمي ويحسن من الصحة النفسية عن طريق علاج الاكتئاب، كما يعالج القيء والغثيان و له تأثير إيجابي في علاج سرطان القولون.

5حبات قبل النوم تقضي على دهون البطن

سوف نقدم لكم مشروب سحري لإنقاص الوزن لان الكثير من الناس قد تعانى من مشكلة السمنة الزائدة

مكونات مشروب الحبهان للتخسيس

½ ملعقه من القرفة

خمس حبات من الحبهان

ربع ملعقة من القرنفل

نصف ملعقة من العسل الأبيض

كوب من الماء المغلي

طريقة تحضير مشروب الحبهان

نحضر كوب من الماء المغلي ونضع فيه نصف ملعقة من القرفة بالإضافة إلى خمس حبات من الحبهان ونضيف العسل الأبيض والقرنفل ونقلب جيدا.

نغطي الكوب للحفاظ على فائدته لمدة 10 دقائق حتى تهدأ درجة حرارته ثم تناوله على الريق قبل تناول طعام الإفطار لتحقيق أقصي استفادة.

نكرر تناول مشروب الحبهان ثلاث مرات يوميا ويفضل قبل النوم كوب حتى نحصل على وزن أقل في مدة قصيرة عن طريق إذابة الدهون.

مشروب الحبهان واللبن للتخسيس

يعتبر الحبهان أو الهيل من أكثر الوصفات التي تقضي تماماً على دهون البطن والكرش والأرداف

مكونات مشروب الحبهان للتخسيس

1 كوب من اللبن

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون

ملعقة من السكر البني أو أكثر حسب التفضيل

طريقة التحضير

نغلي كوب من اللبن ثم نضيف إليه ملعقة من الحبهان و تحلية المشروب نضيف ملعقة من السكر البني او اكثر حسب الرغبة.

تناول هذا المشروب يوميا مرتين في الصباح والمساء ويساعد في التخلص من الدهون الزائدة وتقليل الوزن خاصة في منطقة الكرش والأرداف.

مشروب الحبهان والقرفة للتخسيس

تعتبر القرفة أيضاً من الوصفات الطبيعية الفعالة جداً في التخلص من دهون البطن والأرداف

مكونات مشروب الحبهان والقرفة للتخسيس

1 ملعقة من نبات الحبهان

عود من القرفة وملعقة صغيرة من القرفة

كوب من الماء المُغلّى

طريقة تحضير مشروب القرفة للتخسيس