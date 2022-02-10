طريقة عمل كريم كولاجين للبشرة لازالة تجاعيد الوجه نهائيًا

يبحث الكثير من السيدات وخاصة كبار السن عن طريقة تحضير كريم الكولاجين لإعادة نضارة بشرتهم والتغلب على أغلبية مشاكل البشرة من تجاعيد وظهور خطوط غريبة على الوجه ويمكن أن تؤثر عوامل خارجية على البشرة بالضرر بسبب تعرض البشرة للشمس أو كبر العمر أو عادات سيئة يمكن أن تؤثر على البشرة بالسلب، ويعتبر كريم الكولاجين الطبيعي من الكريمات التي تجعل البشرة لامعة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير كريم الكولاجين للبشرة.

مكونات عمل كريم الكولاجين للبشرة لإزالة تجاعيد الوجه

أربع ملاعق طعام كبيرة من زبدة الشيا الطبيعية

عصير ربع ليمونة

كبسولتان من فيتامين ه

ملعقة طعام كبيرة من زيت اللوز الحلو

طريقة عمل كريم الكولاجين للبشرة لإزالة تجاعيد الوجه

نحضر وعاء نظيف وجاف ونضع به زبدة الشيا وزيت اللوز الحلو وعصير الليمون وكبسولات الفيتامينات.

نخفق جميع المكونات جيدا لمدة ثلث ساعة حتى تحصل قوام كريمي وناعم.

نقوم بتنظيف البشرة جيدا حتى يجف ثم نضع كمية قليلة من كريم الكولاجين على البشرة.

بعد ذلك نغسل البشرة بالماء الفاتر جيدا بعد نصف ساعة.

يستخدم هذا الكريم يوميا للحصول على نتيجة سريعة.

يمكن رش نبات المر باللبان المقوي على البشرة بعد غسله لشد الجلد وتجديد خلاياه.

يجب تخزين الكريم في الثلاجة بعد الاستخدام وغلق العلبة بإحكام.

فوائد كريم الكولاجين للبشرة

تجعل البشرة أكثر لمعانا وروقنا وتجعل لون البشرة موحد.

يعمل على شد البشرة ويجعلها تبدو أصغر سنا.

يساعد في تأخر التجاعيد خاصة حول العين والفم.

يقضي الكولاجين على الهالات السوداء.

يساعد في التخلص من آثار الحروق والندبات التي تتعرض لها الكثير من البنات والسيدات.

يجعل لون البشرة وردي دائما ويعمل على تنعيم البشرة.

طريقة استخدام كريم الكولاجين على البشرة