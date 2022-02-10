بديل الكيراتين.. بذور الكتان والنشا سر ياباني للشعر الخشن فرد وتنعيم حرير من أول استعمال نتيجة هتبهرك

بديل الكيراتين.. بذور الكتان والنشا سر ياباني للشعر الخشن قومي بتحضير على أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن عن طريق عمل وصفة بذور الكتان والنشا للحصول على شعر ناعم وانسيابي، حيث أن معاناة الشعر الخشن يعاني منها بعض الفتيات وبعد تجارب فاشلة بعد استخدام وسائل فرد الشعر والكيراتين المصنوع والجاهز والمحتوي على مواد كيماوية أصبحت الفتيات تلجأ إلى الوصفات الطبيعية فقط، وكانت وصفة الكتان والنشا أحد أشهر الطرق الناجحة في فرد الشعر وتنعيمه والقضاء على تجعيدات الشعر.

طريقة تحضير خلطة بذور الكتان مع النشا لفرد الشعر

مكونات الطريقة:-

كوب كبير بذور كتان.

ملعقتان كبيرتان من جيل الصبار.

أربع ملاعق من نشا الذرة.

ملعقة زيت زيتون كبيرة وأخرى من زيت جوز الهند.

ماء بحسب الرغبة.

خطوات التحضير:-

قومي بإحضار وعاء مناسب وقومي بإضافة كوبان من الماء بداخله وضعيه على النار حتى يغلي وابدئي في إضافة بذور الكتان في الماء المغلي واتركيها بداخل الوعاء على النار لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد مرور الخمسة عشر دقيقة قومي برفع الوعاء من على النار وصفيه من الجيل الذي تكوّن بفعل بذور الكتان وضعيه جانبًا.

ضعي النشا في وعاء آخر وأضيفي إليه كوب ماء كبير وضعيه على النار لمدة دقيقة مع التقليب ثم ارفعيه من على النار وضعيه على جنب.

أضيفي زيت الزيتون وجل الصبار وزيت جوز الهند إلى النشا الساخن في الوعاء الثاني وقلبي المزيج جيدًا حتى يصبح متجانس ثم أضيفي المزيج كله على جل بذور الكتان.

قلبي المزيج جيدًا حتى يصبح قوامه كريمي قليلًا ثم ضعيه في علبة صغيرة واستخدميه وقت الحاجة.

اغسلي شعرك جيدًا ثم قسمي شعرك إلى خمسة أقسام وقومي بفرد الخليط على كل قسم بنفس الكمية من أول الفروة حتى أطراف الشعر.

لفي شعرك بعد وضع الخليط عليه واتركيه لمدة أربع ساعات ثم اغسليه مرة أخرى بالماء والشامبو الخاص بشعرك.

فوائد بذور الكتان للشعر