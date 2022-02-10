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عمر شويل - جدة طريقة عمل التومية السوري الاصلية في منزلك خمس دقايق فقط بطريقة فاطمة ابو حاتي بمكونات بسيطه وسهلة - ثقفني
تعد الثومية من أشهر الصوصات التي اشتهرت مؤخرا ، فهي سورية الاصل حاول الكثير تقليد عملها بنفس الطريقة السورية الاصلية ، كما يمكن أكل التومية مع الدجاج واللحوم والشاورما والسندوتشات ، كما تعطي طعما مميزا ولذيذا ، لذا نسعى لعملها في المنزل لجمال طعمها وتضيفه من طعم شهي للطعام وهنا سوف نقوم بتحضير ، طريقة الثومية مثل المطاعم بطريقة أصلية مضمونة .
مكونات عمل الثومية السورية للشيف فاطمة أبو حاتي
مقادير عمل الثومية السوري:
- نصف كوب ماء
- ثلاث ملاعق مايونيز
- ثلاث ملاعق زبادي
- خمس فصوص ثوم مفروم
- نصف كوب زيت
- ملعقتين نشا
- ملعقتين خل ابيض
- ملح
- سكر
للتزيين :
- زيت زيتون ونعناع فريش
طريقة تحضير الثومية السوري للشيف فاطمة ابو حاتي
- في وعاء نقوم بوضع ماء بارد مع النشا وماء بارد كي يذوب النشا ولا يتكلكع ونقوم بتقليبهم سويا حتى يذوب النشا ، ثم يوضع الوعاء على النار بااضافة الثوم مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح لونه شفافا ويترك حتى يبرد
- في خلاط كهرببي نقوم بوضع خليط النشا والثوم ثم نقوم بوضع كلا من الزبادي والمايونيز والخل والملح والسكر ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا ، ثم نقوم بسكب الزيت تدريجيا اثناء الخلط حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمي القوام وناعم ، ثم نقوم بتقديم الثومية مع سكب قليل من الزيت على الوجه وورقة النعناع
تعليمات لنجاح الثومية معك بطريقة الشيف فاطمة أبو حاتي:
- قومي بوضع الثوم مع النشا على النار كي تخففي من حدة طعم الثوم اللازعة والقوية ، ويجعل من طعم الثومية طبيعي
- لابد من استخدام زيت نباتي لوضعه اثناء عمل التومية ولا يمكن استخدام زيت أخر
- كما ان السكر والخل يقومان بعمل توازن في الطعم مما يجعل طعم الثومية مميزا وشهي ، فأن زيادة الزيت ايضا يجعل الزيت ينفصل عن الخليط
- نقوم بخلط المكونات جميعها جيدا جدا ، بعد وضع الزيت حتى يختلط جيدا ولا ينفصل عن المكونات
- كما أن وجدتي قوامها خفيف لا تقلقي أتركي الثومية قليلا وستجدي قومها قد ظبط ومتماسك
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