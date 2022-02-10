طريقة عمل كفتة الفرن في المنزل بخطوات بسيطة والمكونات

تعتبر الكفتة المشوية من الأطباق الأساسية في كل من منزل، فهي من أشهر الأطباق اللذيذة التي توضع على السفرة أو مائدة، كما أنها من الأطباق التي يحبها الكثير من الأطفال وهذا شيء غير طبيعي فليس من السهل أن يحب الأطفال الأكلات المنزلية، بالإضافة إلى ذلك إنها تحظى بشعبية كبيرة لدى جميع الأشخاص والأعمار ومن الأكلات التي يسهل تحضيرها في المنزل بدون أي تعب أو كلل، كما أنها من الأطباق اللذيذة والتي تقديمها بأكثر من طريقة، ويمكنك وضعها كطبق رئيسي على سفرتك، والان يمكنك أن تتعرف اليوم على كيفية تحضير الكفتة بالفرن بشكل سريع وسهل التحضير، ولهذا سنشرح طريقة ومكونات الأكلة حتى تقوم بتطبيقها في مطبخك بيديك لكي ولعائلتك تابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات عمل كفتة الفرن

يمكنك سيدتي إحضار جميع المكونات التالية لصنع طبق كفتة في الفرن:

كيلو لحم مفروم.

نصف كوب بصل مبشور.

كوب بقدونس مفروم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقتان من ثوم مفروم وكمون والكزبرة المجففة.

1ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة من السبعة بهارات.

رشة ملح.

طريقة عمل كفتة الفرن

تريد العديد من السيدات معرفة أسهل طريقة لتحضير كفتة الفرن بعد تجاربهم في صنعها عدة مرات وانتهت التجربة بفشل زريع، لذلك سنقدم لكم طريقة الصنع في نقاط مبسطة لتنتهي من اعدادها في أقل وقت وبنتيجة عالية، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية بدقة شديدة: