صينية البطاطس بالدجاج سهلة وسريعة والطعم روعة

صينية البطاطس بالدجاج من الأكلات المصرية المشهورة التي تقدم دائماً على معظم الموائد، فهي من الأكلات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها ببعض المكونات البسيطة، ويتم تقديمها مع الأرز بالشعرية والخبز والسلطات، وتعتبر وجبة متكاملة غنية بالعناصر المفيدة لاحتوائها على الخضروات والدجاج، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل وصفة لعمل صينية البطاطس بالدجاج على طريقة هبة أبو الخير.

مكونات صينية البطاطس بالدجاج

يتم تحضير صينية البطاطس بالدجاج بالمكونات التالية:-

دجاجة مقطعة.

5 ثمرة بطاطس متوسطة الحجم.

3 بصلة متوسطة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

3 فلفل رومي أخضر.

2 كوب عصير طماطم.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

2 ملعقة كبيرة معجون فلفل أحمر.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة صغيرة بهار حلو (بهارات مشكلة).

طريقة التحضير

صينية البطاطس بالدجاج من ألذ الأكلات التي يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-

نقوم بتقطيع الدجاجة لأربع أجزاء ثم نغسلها بالماء جيداً. ثم نضع قطع الدجاج في ماء بارد مضاف إليه ملعقتين كبيرتين من الملح وعصير ليمونة كبيرة وملعقتين كبيرتين خل لمدة ربع ساعة. ثم نخلط الملح والتوابل ( نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ربع ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، نصف ملعقة صغيرة قرفة). نقطع الفلفل الأخضر والبصل والبطاطس إلى حلقات، ثم نصفي قطع الدجاج ونغسلها مرة ثانية بالماء البارد. نضع أربع ملاعق كبيرة من الزيت في صينية على النار ثم نضع قطع الدجاج حتى تأخذ لون ذهبي. نخرج الدجاج من الصينية ثم نضيف البصل والثوم المفروم مع التقليب، ثم نضيف حلقات الفلفل الأخضر والبطاطس وملعقة كبيرة من خليط التوابل. نقلب لمدة دقيقتين على نار متوسطة ثم نضع قطع الدجاج مع إضافة ملعقة صغيرة من خليط التوابل. ثم نضيف عصير الطماطم المضاف إليه ملعقة كبيرة من معجون الطماطم وملعقتين من معجون الفلفل الأحمر وملعقة صغيرة من خليط التوابل. ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية لمدة نصف ساعة على الرف الأوسط، ثم نتركها لمدة ساعة إلا ربع على درجة حرارة 180 مئوية حتى تمام النضج.

طريقة عمل الأرز بالشعرية

المكونات

5 ملاعق زيت.

ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب شعرية.

2 كوب أرز مصري.

2 كوب ونصف شوربة أو ماء ساخن.

ملعقة كبيرة ملح.

طريقة التحضير