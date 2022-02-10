بتحبي تأكلي أولادك أكل صحي…تعالى هقولك طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون ما تشرب زيت

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون ما تشرب زيت، أصابع البطاطس المقرمشة يمكنك تقديمها بجانب أي نوع من الطعام، يمكن تناولها بين الوجبات بجانب صوص مفضل، أكثر ما يزعج بها هي أنها تتشرب كمية كبيرة من الزيت والذي يعرض الكثرة منه للكثير من الأضرار، يمكنك أستبدال الطريقة التقليدية لأصابع البطاطس المتداولة في جميع المنازل بطرق أخري أحدها مقلية في زيت غزير، كما يمكنك الحصول على أصابع البطاطس المقرمشة عن طريق وضعها في الفرن قم بمعرفة الطريق.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بدون زيت

سوف نقدم لكم طريقة صحيحة لقلي البطاطس بدون زيت

مكونات عمل البطاطس المقرمشه بدون زيت

3 حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

رشه ملح.

ذره ثوم بودر.

رشه بصل بودر.

ذرة كمون.

رشه فلفل أسود.

ماء مغلي.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشه بدون زيت

قومي بإحضار حبات البطاطس وقشريها ونظفيها جيدًا.

قطعي حبات البطاطس على شكل أصابع متوسطة الحجم.

قومي بغلي كمية من الماء على النار وبعد وصولها لدرجة الغليان ضعيها على أصابع البطاطس بعد التأكد من نظافتها.

أتركي أصابع البطاطس في الماء المغلي مدة لا تزيد عن 5 دقائق ولا تقل عن 3 دقائق.

أنزعي أصابع البطاطس وضعيها في مصفاة حتى تجف بالكامل وتتخلص من الماء تمامًا.

ضعي أصابع البطاطس في صينية موضوع عليها ورق زبدة وقومي بفرده جيدًا عن بعضهم.

ثم ضعي على البطاطس رشه الملح والفلفل الأسود والكمون والثوم البودر والبصل البودر.

ضعي صينية البطاطس في الفرن على درجة حرارة مرتفعة حتى تحل على اللون الذهبي وتكون ذات قرمشها.

ضعيها في طبق التقديم بجانب نوع من الصوصات المفضلة.

البطاطس المقرمشة المقلية بدون ما تشرب زيت

طريقة اخري لعمل البطاطس بدون ما تشرب زيت

مكونات عمل البطاطس المقرمشة بدون ما تشرب زيت

كوب دقيق.

ملعقة نشا.

3 حبات بطاطس.

ملح.

ثوم بودر.

بصل بودر.

كمون.

طريقة التحضير: