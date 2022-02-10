بدون منفحة و 3 كيلو لبن ....اعملي احلي جبنه بيضاء ثلاجة بخيرها زي الجاهز طبيعية وصحية جدا طعمها خطيرة

جبنه بيضاء ثلاجة بخيرها، ألجبنه من أهم الأطعمة أو الأكلات التي لا غنى عنها في جميع البيوت حيث يعتاد الجميع على تناولها على وجبة الإفطار والعشاء وكذلك تعتاد الأمهات على إعداد ساندوتشات ألجبنه للأطفال للمدرسة، وضمان الحفاظ على صحتنا والتأكد من نظافة ألجبنه البيضاء التي نتناولها إلى جانب توفير جزء مادي يمكن أن يتم إعداد ألجبنه البيضاء بالمنزل بطريقة سهلة ومضمونة ومثل ألجبنه البيضاء الجاهزة تماما وإليك الطريقة.

جبنه بيضاء ثلاجة بخيرها

تعتبر ألجبنه البيضاء من الواجبات الأساسية فى الفطار والعشاء وهى دائما موجوده فى كل البيوت وسو ف نقدم لكم كيفية تحضيرها.

مكونات عمل ألجبنه البيضاء الثلاجة

خطوات تحضير ألجبنه البيضاء الثلاجة

نحضر وعاء كبير ونضع به كمية الحليب ونرفعه على النار حتى يغلي.

عند تمام الغليان يتم غلق النار ونضيف الملح وكمية الخل ونقلب جيدا حتي تمام التجانس ثم نترك الوعاء لمدة ساعة الا ربع.

نصفي الخليط باستخدام قطعة قماش خفيفة تشبه الشاش حتى يتم الانتهاء من الكمية بالكامل.

نضع الخليط بعد تصفيته في قطعة كبيرة من الشاش ونغلقها ونتركه بها لمدة ساعة ونصف حتى يتم تصفية أي قطرات من الماء موجودة بها ويصبح متماسك.

نبدأ بتشكيل الكمية على شكل مستطيل طويل ثم نقوم بتقطيعه إلى مربعات متساوية من ألجبنه البيضاء.

نقوم برصها داخل وعاء ثلاجة بلاستيك وتوضع بالثلاجة لحين استخدامها فى السندويشات أو على الوجبات.

طريقة أخرى لعمل ألجبنه البيضاء الطرية

دايما تبحث الأمهات عن الأكلات المضمونة جدا

مكونات عمل ألجبنه البيضاء الطرية

خطوات تحضير ألجبنه البيضاء الطرية