أقلي البطاطس بدزن نقطة زيت واحدة هتبقي مقرمشة وهشه وخفيفة على المعدة

طريقة قلي البطاطس بدون زيت، البطاطس المحمرة أو المقلية أكلة لا يوجد خلاف عليها فهي مفضلة لدى الجميع الكبار والصغار، ولكن الشيء الغير مفضل فيها هو الزيت الذي تتشربه أثناء قليها، ولهذا يرغب الكثيرين في معرفة أفضل طريقة لقلي البطاطس بدون زيت أو بزيت قليل، وبخاصة للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي لأن الزيت من العوامل التي تساعد في زيادة وزن الجسم.

طريقة قلي البطاطس بدون زيت

المقادير:

عدد ٤ حبات بطاطس.

ماء مغلي.

ربع كوب من الخل.

ملح حسب الحاجة.

خطوات التحضير:

في البداية نسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة. ثم نأتي بالبطاطس ونغسلها جيداً بناء لتصبح خالية من أي شوائب، ونجففها جيداً. بعد ذلك نقشرها جيداً، ونقطعها على هيئة أصابع حجمها متوسط أو حسب الرغبة. ثم نحضر وعاء به ماء ونضيف له ماح وخل ونترك الوعاء على النار ليصل إلى درجة الغليان. بعد ذلك نضع أصابع البطاطس في الماء المغلي ونتركها في الماء لمدة ٣ دقائق. ثم نرفع البطاطس من الماء ونضعها في مصفاة حتى تتخلص من أي ماء بها وتصبح باردة. بعد ذلك نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة في القاع ونرص عليها أصابع البطاطس. ثم نضع الصينية بها أصابع البطاطس في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

بطاطس محمرة بدو امتصاص زيت

مكونات التحضير:

حبة بطاطس كبيرة.

ماء مغلي.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

وملعقة زعتر كبيرة.

ملعقة نشأ صغيرة.

وملعقة ملح صغيرة.

طريقة التحضير: