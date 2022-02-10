سر عمل البسبوسة المرملة على طريقة أشهر محلات الحلويات الشرقية

سر عمل البسبوسة المرملة ، والتي تختلف من محل لآخر ومن شخص لآخر فتعتبر البسبوسة أو كما تسمى أيضاً هريسة السميد، من أشهر الحلويات المصرية والشامية والتي يبحث الكثيرين عن أفضل وصفة لعمل البسبوسة، وذلك لكثرة اختلاف طرق تحضير البسبوسة من دولة لآخري فمثلاً في مصر وفلسطين تحضر البسبوسة بإضافة ماء الورد بدلاً من ريحة الفانيلا وهناك البسبوسة السورية بالفستق الحلبي، وفي مناطق شبه الجزيرة العربية مثل البحرين واليمن تحضر باستخدام التمور للحشو، أما بالنسبة للسعودية فتأكل ساخنه بعد طهيها مباشرةً وليس مثل مصر وفلسطين تأكل باردة، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على سر عمل البسبوسة المرملة على الطريقة المصرية مثل أشهر المحلات.

سر عمل البسبوسة المرملة بالزبدة وجوز الهند

يتم تحضير بسبوسة الزبدة بالمكسرات والتي تعتبر من أشهر الوصفات وهي التي يكمن بها سر عمل البسبوسة المرملة مثل الموجودة في المحلات الجاهزة فكل ما عليكي هو ضبط المقدار وطريقة التحضير.

المكونات

اثنان كوب من سميد البسبوسة. واحد كوب من السكر. واحد كوب من الحليب. كوب إلا ربع من الزبدة. ملعقتان كبيرتان من جوز الهن. رشة صغيرة من الفانيليا السائلة. نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

( مكونات الشربات)

اثنان كوب من السكر. كوب ونصف من الماء. ملعقة كبيرة من السمن. كيس فانيليا. عصرة ليمون.

طريقة التحضير