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عمر شويل - جدة طريقة عمل بيتزا الرانش بالدجاج أفضل من المطاعم - ثقفني
طريقة عمل بيتزا الرانش بالدجاج بخطوات سهلة، تعد البيتزا بصوص الرانش من أفضل أنواع البيتزا التي يحب الجميع طعمها، وهي من الأنواع المميزة في المطاعم، البيتزا الإيطالية من المخبوزات التي انتشرت سريعاً في جميع أنحاء العالم، مطاعم البيتزا تقدم مئات الأنواع من البيتزا وهي من الوجبات السريعة والسهلة، يمكنك تحضير البيتزا بكل سهولة في البيت بالطعم الذي تريده، في هذا المقال نقدم لكم كيفية تحضير بيتزا رانش بالدجاج بخطوات بسيطة وكذلك طريقة تحضير صوص الرانش في البيت بنفس الطعم الأصلي.
مقادير بيتزا الرانش
- كوبين من الدقيق.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ملعقة كبيرة زيت زيتون “أو زيت نباتي”.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة حليب بودرة.
- رشة ملح.
مقادير الحشوة
- صدر دجاج مقطع صغيراً.
- بصل مقطع إلى جوانح.
- ملعقتين زيت.
- ملح وفلفل.
- بهارات دجاج.
- جبن موتزاريلا.
لعمل صوص الرانش
- نصف كوب مايونيز.
- نصف كوب زبادي.
- ملعقة شبت مفروم.
- ملعقة بقدونس مفروم.
- بصل بودرة ملعقة صغيرة.
- ثوم بودرة ملعقة صغيرة.
- ملح وفلفل.
طريقة عمل بيتزا الرانش بالدجاج
- لعمل العجينة يُخلط السكر مع الخميرة ونصف كوب ماء دافئ وتُغطى لمدة 10 دقائق.
- في وعاء عميق يوضع الدقيق واللبن البودرة ورشة الملح ثم يُضاف اليه خليط الخميرة مع السكر والماء ويقلب.
- يضاف باقي مقدار الماء مع الزيت وتعجن حتى تتجانس تماماً، ثم تغطى وتوضع في مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة.
- تجهز الحشوة تحمر البصل على النار مع الزيت ثم يضاف صدور الدجاج مع رشة ملح وفلفل وبهارات ثم تترك على نار هادئة حتى تنضج.
- لتحضير صوص الرانش يخلط المايونيز مع الزبادي ثم يضاف البقدونس والشبت المفروم وملح وفلفل وثوم بودرة وبصل بودرة.
- تفرد عجينة البيتزا حتى تصبح رقيقة ثم توضع عليها الحشوة وتدخل إلى الفرن لمدة 20 دقيقة، ودقيقة واحدة تحت الشواية، بعد مرور نصف الوقت توضع الجبن الموتزاريلاالموتزاريلا حتى تظل لينة، ثم تخرج وتوضع في طبق التقديم.
- في النهاية يضاف صوص الرانش ثم تقطع إلى مثلثات أو مربعات حسب الرغبة ثم تقدم.
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