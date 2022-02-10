طريقة عمل بيتزا الرانش بالدجاج أفضل من المطاعم

طريقة عمل بيتزا الرانش بالدجاج بخطوات سهلة، تعد البيتزا بصوص الرانش من أفضل أنواع البيتزا التي يحب الجميع طعمها، وهي من الأنواع المميزة في المطاعم، البيتزا الإيطالية من المخبوزات التي انتشرت سريعاً في جميع أنحاء العالم، مطاعم البيتزا تقدم مئات الأنواع من البيتزا وهي من الوجبات السريعة والسهلة، يمكنك تحضير البيتزا بكل سهولة في البيت بالطعم الذي تريده، في هذا المقال نقدم لكم كيفية تحضير بيتزا رانش بالدجاج بخطوات بسيطة وكذلك طريقة تحضير صوص الرانش في البيت بنفس الطعم الأصلي.

مقادير بيتزا الرانش

كوبين من الدقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون “أو زيت نباتي”.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة حليب بودرة.

رشة ملح.

مقادير الحشوة

صدر دجاج مقطع صغيراً.

بصل مقطع إلى جوانح.

ملعقتين زيت.

ملح وفلفل.

بهارات دجاج.

جبن موتزاريلا.

لعمل صوص الرانش

نصف كوب مايونيز.

نصف كوب زبادي.

ملعقة شبت مفروم.

ملعقة بقدونس مفروم.

بصل بودرة ملعقة صغيرة.

ثوم بودرة ملعقة صغيرة.

ملح وفلفل.

طريقة عمل بيتزا الرانش بالدجاج