طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة و حلقات البصل و الفلفل الرومي أكلة لذيذة وسريعة

صينية البطاطس باللحمة وحلقات البصل والفلفل الرومي أكلة سهلة و لذيذة سهلة التحضير خاصة بالمطبخ المصري فهي من الأكلات المصرية الأصيلة تقدم بأكثر من طريقة مختلفة ونكهة مميزة فالبعض يقدمها باللحم أو الدجاج والبعض الأخر يقدمها ساده ومنها من يقدمها مع الكفتة تقدم في أي يوم من أيام الأسبوع للأسرة حيث تحرص الكثير من الأمهات على عمل أكلة ذات قيمه غذائية متكاملة للأطفال، صينية البطاطس باللحمة تحتوي على عناصر غذائية هامه تشمل على البروتين والنشويات وغير ذلك من العناصر الأساسية ومن الأفضل أن تكون وجبة غداء من خلال هذا المقال طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة وحلقات البصل والفلفل الرومي بنكهه وطعم مميز وبأسهل باسرع الخطوات في المنزل.

مكونات صينية البطاطس باللحمة

نصف كيلو بطاطس مقشر ومقطع حلقات.

حبة بصلة كبيرة الحجم.

عدد 2 ثمره فلفل رومي مقطع حلقات.

ثلاث فصوص ثوم.

2 ملعقة من السمنة.

ملعقة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقه صغيره من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ثمن ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من البهارات.

مكعب مرق دجاج.

لحمة مقطعة إلى مكعبات حسب الكمية.

عصير طماطم.

2 ملعقة من معجون الطماطم الجاهز.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة

احضري وعاء وضعي فيه ماء حتى يغلي ثم انزلي بمكعبات اللحمة واسلقيها بالطريقة العادية. ثم ضيفي إليها البصل والحبهان وورق اللورا وانتظري حتى تنضج تماما. قومى بتقطيع البصل إلى حلقات والبطاطس إلى حلقات ثم اغسلي حلقات البطاطس وصفيها من الماء جيدا. جهزي صينية الخبز ثم سخنيها بعد وضعها على النار وضعي فيها السمنة والزيت وبعد ضيفي حلقات البصل والبطاطس والفلفل الرومي مع التقليب. ثم ضيفي عليهم البهارات و الملح والفلفل و جوزة الطيب وعودي للتقليب جيدا حتى يذبل البصل ويأخذ اللون الذهبي الفاتح وبعد يضاف البطاطس. اسكبي عليهم عصير الطماطم وقلبي وانتظري لمدة خمس دقائق ثم ضعي مرقة الدجاج وصلصة الطماطم الجاهزة وقلبي مرة اخرى. ضيفي على المكونات السابقة الثوم و الكزبرة المطحونة والكمون ثم غطي الصينية حتى ينضج البطاطس جيدا. اخرجي قطع اللحم المسلوق بعد النضج من الشوربه ثم ضعيها في صينية البطاطس بالشكل المميز و المفضل لديكي وبعد ضعي صنية البطاطس باللحمة في الفرن الساخن. تترك صينية البطاطس في الفرن مدة عشر دقائق أسفل الشواية حتى تكتسب اللون الأحمر الجميل.

وبعد اخرجي صينية البطاطس من الفرن وقدميها بجانب الأرز الأبيض بالشعرية وصحة وهنا.