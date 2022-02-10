بيتك هو أهم مكان هتدخليه وتقضي فيه كل أوقاتك مع أطفالك وعيلتك وصحابك والراحة بعد يوم طويل ومتعب، فلما تيجي تفرشي بيتك لو إنتي عروسة أو بتجدديه لازم تستغلي كل مساحة موجودة في البيت بشكل عملي ، عشان كده هنحاول نقلك شوية أفكار بسيطة تساعدك لبيتك، فلو عروسة جديدة وبتفرشي أو بتجددي بيتك.. اعرفي أهم 5 نصائح لاختيار الديكور المناسب لبيتك

عروسة جديدة وبتفرشي أو بتجددي بيتك.. اعرفي أهم 5 نصائح لاختيار الديكور المناسب لبيتك

1- أفضل أنواع القماش لبيتك

أنواع القماش من الموهير والصوف والدنيم بيخلوا شكل الكنب أو الكراسي أنيق ومميز جدا وتقدري تنظفيهم بالمكنسة الكهربائية عادي أو بقطعة قماش مبلولة، أما لو بتدوري علي أنواع قماش يكون شكلها في القطع أحلي وقيم أكتر يبقي القماش يكون كتان، حرير أفضل اختيار.

2- موقع الأثاث

اختيار لمكان القطع اللي هتحطيها مهم جدا يعني لو عاوزة تحطي الكنبة بتاعتك جمب البلكونة فلون القماش بتاعك هيتعرض للبهتان بسبب الشمس فإنتي محتاجة تختاري لون مناسب أو تغير مكان أثاث بيتك، الألوان الفاتحة منها الرصاصي والكريمي ألوان ثابتة فالشمس مش هتأثر فيهم عكس الألوان الغامقة وخصوصا القماش القطن أو الصوف.

3- متانة الأثاث

لو إنتي بتجددي بيتك وعندك أطفال فلازم تعرفي إن البيت ملعبهم وهيتحركوا فيه كتير فلازم المفروشات تكون متينة والخشب صلب وجامد أما الكنب والأثاث عموما لازم يكون مشدود كويس بالبراغي مش مجرد لزق ، خشب السفرة لازم يكون متين وقوي زي خشب البلوط مثلا لأنه مكان هيتعرض للاحتكاك فيه وقت الأكل والأطفال واللعب.

4- المساحات الصغيرة

فيه حاجات بسيطة ممكن تعمليها فتستغلي بيها المساحات الصغيرة اللي عندك الأرفف اللي بتكون متثبته علي الحيطة بتكون سهل تتركب ومفيدة جدا للتخزين عموما، الكنب اللي بتكون رجله باينة بيدي شكل إن فيه مساحة أكبر أو الخزن بأدراج عالية بيكونوا أخف من القاعدة الصلبة.

5- سلامة العيلة

لازم تخلي بالك إن أهم حاجه في بيتك هي سلامة الناس اللي معاكي خصوصا كبار السن فلازم الكنب والكراسي تكون متصممة بشكل آمن أو كراسي مش عالية، الأثاث اللي بيكون فيه زوايا أو حواف ناعمة آآمن حاجه لأنه بيمنع أي إصابة ممكن تحصل، خدي بالك من الستائر التقيلة لإنها ممكن تسبب حساسية، خلي الستاير تكون قطن وخفيفة.